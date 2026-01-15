Resiliencia, esfuerzo y formación: las claves del emprendimiento según tres CEOs andaluces

Las claves nuevo Generado con IA Más de 200 alumnos de ESO, Bachillerato y FP de Andalucía Oriental participaron en la segunda sesión del programa-concurso de emprendimiento escolar I’m Growlaber en Málaga. Los estudiantes desarrollaron proyectos en Ciencia y Tecnología o Economía y Empresa durante cuatro meses, presentándolos ante un jurado especializado. CEOs andaluces como Jaime Obando, Francisco Bernal y Curro Rodríguez destacaron la importancia de la formación, la resiliencia y la cultura del esfuerzo para emprender. La IX edición de I’m Growlaber supera los 900 alumnos de 34 centros educativos y organiza sesiones tanto en Andalucía Oriental como Occidental, Extremadura y Ceuta.

Más de 200 alumnos de cuarto de la ESO, Bachillerato y FP de Andalucía Oriental han participado este jueves en Málaga en la segunda sesión de la IX edición del programa-concurso de emprendimiento escolar I’m Growlaber organizada por el Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR).

Es un concurso en el que los participantes deben desarrollar un proyecto encuadrado en dos temáticas: Ciencia y Tecnología y Economía y Empresa. Durante cuatro meses, y contando con la ayuda de sus tutores y profesores, los alumnos, organizados en grupos, trabajan en los proyectos y que presentan en una final ante un jurado especializado.

En la jornada celebrada en Uppery Club estos jóvenes han podido conocer en persona a varios empresarios, que les han dado todo tipo de consejos por sus experiencias personales y profesionales.

Jaime Obando, CEO de Obando, ha detallado que él aprendió “peleando” y a base de errores por no tener la formación necesaria en su momento. Por ello, durante su intervención ha insistido en la importancia de estudiar y prepararse para liderar con solvencia.

Un momento de la jornada celebrada en Uppery Club.

Francisco Bernal, CEO de SP Group, ha indicado que dirigir un negocio es un camino apasionante donde la monotonía no existe y cada día es un nuevo reto de aprendizaje. Además, ha destacado la vertiente social del liderazgo: “Poder ayudar a otras personas generando empleo y ofreciendo crecimiento profesional y personal es una experiencia profundamente reconfortante”, ha recalcado.

Curro Rodríguez, CEO de Ly Company, ha hecho hincapié en la resiliencia necesaria para emprender y ha transmitido a los estudiantes la importancia de la “cultura del esfuerzo y la superación”.

El debate ha sido moderado por Marc Castellví, director de Levante y Sur de España de LHH, que ha destacado que “queremos que los jóvenes abran una puerta en su mente llamada emprendimiento”.

I´m Growlaber alcanza ya nueve ediciones y, tras el éxito de la pasada edición, repite formato con sesiones para Andalucía Oriental, por un lado, y Andalucía Occidental, Extremadura y Ceuta, por el otro. En total, esta edición supera los 900 alumnos de 34 centros educativos.