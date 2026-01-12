Confirmado por la Junta de Andalucía: 250 euros de ayuda para jóvenes para alquilar una casa o una habitación

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía concede una ayuda de 250 euros mensuales a jóvenes de entre 18 y 35 años para alquilar una vivienda o habitación. El plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven se reabre este martes 13 de enero a partir de las 16:00, con 34,2 millones de euros adicionales. La ayuda está destinada a quienes tengan ingresos menores a tres veces el Iprem (o cuatro si es unidad familiar) y el alquiler debe ser para residencia habitual. Las solicitudes se tramitan exclusivamente de forma telemática y se conceden por orden de llegada hasta un máximo de 15.000 beneficiarios.

Alquilar una casa sale por un ojo de la cara y los jóvenes lo tienen especialmente difícil ya que el salario medio en Málaga y el resto de Andalucía no es precisamente alto.

En el caso concreto de Málaga provincia, el precio medio del alquiler es de 16,6 euros por metro cuadrado, según los datos actualizados de la plataforma Idealista. Si se toma como referencia un piso de 100 metros cuadrados, el coste medio es de 1.660 euros.

Ante la imposibilidad de pagar ese dinero está creciendo el alquiler de habitaciones -a una media de 400 euros- y no solo entre jóvenes sino entre personas de todas las edades.

En este contexto, la Junta de Andalucía da una ayuda de 250 euros mensuales a los jóvenes de entre 18 y 35 años para alquilar un piso o una habitación. Es lo que se llama Bono Alquiler Joven.

La Junta de Andalucía ha confirmado que este martes 13 de enero se reabre el plazo para solicitar esa ayuda a partir de las 16:00 y que han puesto 34,2 millones de euros más de fondos estatales.

Se pueden cubrir un total de 15.000 solicitudes y ya hay 8.500 del año anterior que ya han sido tramitadas, por lo que hay que darse prisa.

Así es la ayuda

Es una ayuda de 250 euros mensuales y va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, que viven en alquiler y tienen ingresos menores a tres veces el Iprem si es una persona y de cuatro veces el Iprem si es unidad familiar.

La vivienda o habitación alquilada constituirá la residencia habitual y permanente del solicitante durante el periodo subvencionable y debe ser acreditado mediante empadronamiento municipal. Si es una unidad familiar, se requerirá el certificado de empadronamiento colectivo de los miembros de la familia.

Los solicitantes aportarán en la documentación un contrato de alquiler de la vivienda o cesión de uso o un compromiso de contrato suscrito por arrendador y arrendatario que recoja las condiciones esenciales del contrato. En caso de arrendamiento parcial, si no constata en el contrato la cuota de participación, se aportará declaración responsable.

Las rentas de los contratos tendrán un límite máximo de entre 900 y 600 euros en función del municipio y el tipo de contrato. Asimismo, la renta máxima por habitación para la concesión de estas subvenciones oscila entre los 380 y 300 euros. El límite de renta no tendrá en cuenta otros gastos que puedan estar incluidos en el contrato, como trastero, garaje o gastos de comunidad.

La participación se establece por orden de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada. Las solicitudes se realizarán exclusivamente de manera telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (VEAJA). Para acceder es necesario disponer de certificado digital y tener instalado el programa de AutoFirma del Estado. Ante las posibles dudas, la Consejería de Fomento ha publicado en su web un manual para rellenar la solicitud y documento de preguntas frecuentes.