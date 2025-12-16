Unicaja, pionera en la certificación de igualdad de género de Aenor

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja se convierte en la primera entidad financiera cotizada española en obtener la certificación de Igualdad de Género de Aenor. La certificación respalda el compromiso de Unicaja con la igualdad efectiva, la diversidad y la creación de entornos laborales inclusivos. El reconocimiento de Aenor verifica que Unicaja aplica medidas para eliminar la brecha de género en todos los procesos laborales. El Plan de Igualdad de Unicaja promueve la igualdad de oportunidades en contratación, formación, desarrollo profesional, retribución y conciliación.

Unicaja ha obtenido por parte de Aenor la certificación en Igualdad de Género, convirtiéndose en la primera entidad financiera cotizada española en lograr este reconocimiento.

Este hito refuerza su compromiso con la igualdad efectiva, la diversidad y la creación de entornos laborales inclusivos, apuntan desde el banco malagueño.

Esta certificación, desarrollada por Aenor en 2019 y actualizada este 2025, integra las directrices de la norma internacional ISO 53800 y establece requisitos para implantar un sistema de gestión que promueva la igualdad real y efectiva en la cultura corporativa.

El reconocimiento certifica que Unicaja aplica medidas para eliminar la brecha de género en todos los procesos del ciclo de vida laboral, desde la selección y contratación hasta la comunicación interna, pasando por formación, desarrollo, compensación, salud laboral o corresponsabilidad.

El director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, Juan Medina, ha señalado que “en Unicaja estamos comprometidos con la diversidad y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, garantizando un entorno laboral inclusivo y sin discriminación de cualquier clase”.

Asimismo, ha recordado que la entidad dispone de un Plan de Igualdad que incorpora acciones específicas para “promover la igualdad de oportunidades en contratación, formación, desarrollo profesional, retribución y conciliación”.

Por su parte, la directora Corporativa de Personas y Organización de Aenor, Susana Pedrero, ha asegurado que “este logro refleja un compromiso estratégico que trasciende el cumplimiento normativo, situando a la organización en la vanguardia de las mejores prácticas en igualdad y responsabilidad social. Con su obtención, Unicaja le manda un mensaje de máxima confianza a todos sus stakeholders”.