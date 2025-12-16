La startup malagueña Hrider refuerza su presencia en Latinoamérica con nueva sede en México

Las claves nuevo Generado con IA La startup malagueña Hrider ha inaugurado una oficina en México como parte de su estrategia de expansión en Latinoamérica. México se suma a Perú y Colombia, donde la empresa ya contaba con equipos locales; la sede estará dirigida por Dalia Oviedo. Hrider cuenta con más de 50 clientes activos en México y destaca la adaptación de su producto a normativas locales como la NOM-035. La compañía ha presentado Hrider Lab, una herramienta de inteligencia artificial para analizar datos de talento y experiencia de empleados.

La startup malagueña Hrider ha inaugurado una oficina en México como parte de su estrategia para fortalecer su expansión en América Latina y fomentar el crecimiento de su negocio en la región.

Con este paso, México se suma a Perú y Colombia, donde la empresa ya operaba con equipos locales. La dirección de la nueva sede estará a cargo de Dalia Oviedo, profesional mexicana que se formó en la sede central de Málaga antes de asumir el liderazgo en su país natal.

Actualmente, la firma cuenta con más de 50 clientes activos en el mercado mexicano. “México es un mercado muy grande. Vamos a ofrecer una atención más cercana a nuestros clientes y mostrar a otras compañías las posibilidades de nuestra tecnología”, afirma Oviedo.

La compañía destaca que la madurez de su producto y la adaptación de funcionalidades específicas, como la evaluación de riesgos psicosociales NOM-035, impulsaron la decisión de establecer una presencia fija en el país.

Además, Hrider presentó recientemente en Madrid su herramienta de inteligencia artificial Hrider Lab, una solución que permite analizar en profundidad los datos sobre talento y experiencia de los empleados. “La clave no está en almacenar datos, sino en convertirlos en inteligencia que transforme organizaciones”, explicó el CEO, Daniel del Río.

Hrider es una empresa malagueña que permite realizar, a través de una plataforma, procesos de evaluación del desempeño y feedback 360º para la medición de competencias profesionales y logro de objetivos, medición de clima y cultura laboral, o definición de planes de acción para la mejora de la productividad. En ocho años ha alcanzado los 700 clientes corporativos.