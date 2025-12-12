La plataforma Sheblooms reúne en Málaga a startups lideradas por mujeres: solo captan el 2% de la inversión en España

Los organizadores, miembros del jurado y las representantes de las startups participantes.

Sheblooms, una red española especializada en apoyar a startups impulsadas por mujeres, ha celebrado en Málaga una nueva edición de The Pitch Show, un encuentro enfocado en destacar la innovación femenina y fomentar el acceso de las fundadoras a capital inversor.

El acto sirvió para subrayar una realidad persistente: solo el 2 % de la inversión en España se destina a empresas lideradas por mujeres, que representan el 15 % del ecosistema emprendedor.

Con un formato abierto y dinámico, el certamen reunió a cuatro fundadoras que presentaron sus proyectos ante un jurado compuesto por René de Jong, Francisco Espinosa y Rosa Siles.

Tras la ronda de exposiciones y la votación del público, las finalistas fueron Autocine y Neuromindset. Finalmente, Autocine se alzó con el premio y recibirá una inversión de 150.000 euros procedente del fondo de Sheblooms.

Un momento del evento emprendedor en Málaga.

Entre las startups participantes destacaron también Suelo Firme, especializada en salud íntima femenina; Neuromindset, dedicada al entrenamiento cognitivo y emocional; y Señorita, marca de moda online con sello mediterráneo y proyección internacional.

El encuentro facilitó el diálogo entre fundadoras e inversores de sectores tan diversos como el entretenimiento, la salud, la educación o la moda.

Con más de 1.300 emprendedoras asociadas, Sheblooms reafirmó su compromiso de impulsar un ecosistema más equitativo. “Queremos cambiar estas estadísticas apostando por talento, preparación y visibilidad real”, afirmó la organización.