Javier Frutos, presidente de los hosteleros malagueños: "Durante la Navidad esperamos un 3% más de facturación"

La hostelería malagueña comienza ya una nueva campaña navideña. Las cenas de empresa, reuniones familiares y encuentros de amigos marcan la pauta de reservas en los restaurantes de la ciudad, con un adelanto a finales de noviembre.

Por ello, los hosteleros confían en cerrar diciembre y enero con un crecimiento de alrededor del 3% respecto al año pasado. Así lo explica a este periódico Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), quien destaca que 2025 ha sido, en líneas generales, un año de crecimiento tanto en consumo como en generación de empleo.

"Llevamos un año bueno en líneas generales. En empleo seguimos creciendo, que es importante como tejido productivo, y en facturación también continuamos subiendo", señala.

Sin embargo, advierte de que este crecimiento no se traduce en una mayor rentabilidad, uno de los aspectos que más preocupa actualmente al sector. El incremento de precios en las materias primas esenciales para el funcionamiento de bares y restaurantes continúa presionando los márgenes.

"Subimos en facturación, pero no en rentabilidad, y eso es lo que más nos marca. La subida de distintas materias primas, que para nosotros son básicas en nuestra cocina y en el día a día, todavía nos penaliza", explica.

En cuanto a las reservas para comidas y cenas navideñas, Frutos confirma que la situación es similar a la del año pasado. La tendencia a adelantar las reservas a noviembre se mantiene, especialmente para las fechas más demandadas, que suelen agotarse antes.

No obstante, insiste en que aún es posible encontrar mesa en la mayoría de establecimientos. "Sigue habiendo posibilidad de reservar, no está todo lleno. Todavía se puede seguir reservando para disfrutar de la Navidad", afirma.

La previsión de Mahos es que la campaña se cierre con un comportamiento estable, sin grandes cambios respecto a 2024. El presidente subraya que la evolución real se conocerá una vez finalicen las fiestas, pero, por lo visto hasta ahora, todos los indicadores apuntan a un escenario "parecido al del año pasado".

Al ser preguntado por las cifras concretas de facturación, Frutos indica que no existe un dato exacto a nivel provincial, pero sí previsiones que manejan organismos regionales y nacionales. “En torno al 3% de subida es lo que se prevé que pueda tener esta Navidad”, señala.

Frutos recuerda que el crecimiento de este año no puede compararse con las cifras que se alcanzaron tras la pandemia, cuando la actividad repuntó con fuerza tras meses de restricciones. "El crecimiento que estamos teniendo en 2025 no tiene nada que ver con el de 2023 y 2024. Era lógico: había que equilibrar", explica.