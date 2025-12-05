Unicaja impulsa un programa interno para formar a sus futuros líderes: no pueden tener más de 46 años

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja lanza el programa 'Generación Unicaja' para formar a futuros líderes internos menores de 46 años y no directivos. Treinta empleados de distintas áreas participarán durante un año en formación, mentorización, coaching y proyectos alineados con los objetivos del banco. La iniciativa cuenta con la colaboración de Esade y Deloitte, y busca fortalecer la red interna y la cultura de liderazgo compartido. El plan forma parte del Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que prioriza la gestión del talento y el desarrollo profesional de sus empleados.

Unicaja ha presentado “Generación Unicaja”, un programa de desarrollo destinado a preparar a los profesionales de la casa con potencial para asumir responsabilidades estratégicas y consolidar una cultura de liderazgo compartido dentro de la organización.

Durante un año, 30 empleados procedentes de diferentes ámbitos participarán en acciones de formación, mentorización, coaching y proyectos corporativos alineados con los objetivos del banco. No pueden ser directivos y deben tener menos de 46 años.

El propósito es promover el crecimiento profesional y reforzar el compromiso de los participantes con la entidad.

En esta edición, la iniciativa contará con la colaboración de Esade y Deloitte, que aportarán su experiencia en gestión y transformación empresarial. Unicaja incorporará su visión estratégica y conocimiento del negocio para orientar la capacitación hacia las competencias clave de su futuro modelo operativo.

Cada participante recibirá un acompañamiento personalizado y trabajará en equipos colaborativos, fomentando el intercambio de conocimientos. El programa también busca estrechar la relación entre distintas áreas de la compañía y consolidar una red interna de aprendizaje.

El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, subraya que el proyecto pretende ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento profesional y fortalecer la implicación de los empleados en la evolución de la empresa. Por su parte, el director general de Personas, Organización y Legal, Juan Medina, destaca la importancia de apostar por el talento interno como instrumento de progreso.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que sitúa la gestión del talento como uno de sus ejes principales, con la meta de consolidar a la entidad como un entorno laboral atractivo, dinámico y comprometido con el desarrollo de su personal.