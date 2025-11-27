El malagueño José González Villodres liderará la nueva Comisión Under30 de AJE Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA José González Villodres, presidente de AJE Málaga, ha sido nombrado responsable de la nueva Comisión Under30 de AJE Andalucía, destinada a fortalecer el emprendimiento juvenil en la región. La Comisión Under30 busca representar y apoyar a los emprendedores andaluces menores de 30 años mediante una estructura interprovincial participativa y estable. Esther Capitán, vicepresidenta de AJE Córdoba, ha sido designada como vicepresidenta de la comisión, que actuará como plataforma de representación ante instituciones y agentes sociales. Según el informe GEM 2024-2025, solo el 9 % de los emprendedores españoles recientes tiene menos de 25 años, pese a liderar en innovación y nuevos productos.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía ha designado a José González Villodres, presidente de AJE Málaga y el dirigente más joven del conjunto de AJEs en España, como responsable de la recién creada Comisión Under30.

Este órgano regional nace para reforzar la representación y el apoyo al emprendimiento de menores de 30 años en Andalucía, con una estructura interprovincial estable y participativa.

El nombramiento se ha producido durante la reunión mensual del Comité Ejecutivo celebrada en Málaga, según ha comunicado la federación regional a través de una nota informativa.

Durante su intervención, González Villodres expresó su voluntad de acercar la organización a los emprendedores jóvenes y de impulsar proyectos que respondan a sus necesidades reales.

La vicepresidencia de la nueva comisión recae en Esther Capitán, actual vicepresidenta de AJE Córdoba, a quien el presidente ha agradecido su compromiso con la iniciativa.

Según datos del informe GEM 2024-2025, el 80 % de los emprendedores recientes en España supera los 35 años, mientras que quienes tienen menos de 25 apenas alcanzan el 9 %, pese a liderar en innovación y nuevos productos.

El presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, valoró la creación de Under30 como un “pilar esencial para el futuro empresarial andaluz”, destacando la importancia de mantener la energía joven en el tejido económico.

La comisión coordinará la estrategia autonómica en materia de emprendimiento sub-30, servirá de enlace entre provincias y actuará como plataforma de representación ante instituciones y agentes sociales.

El encuentro, celebrado en la capital malagueña, contó con la presencia de representantes autonómicos y provinciales. Tras la sesión, AJE Andalucía celebró su tradicional almuerzo navideño, sumándose además a la campaña solidaria de Pilarbox con la donación de 500 kilos de alimentos.