Empresas que transforman: 700 directivos andaluces debaten el futuro de los negocios en Málaga

Casi 700 empresarios y directivos andaluces se reunieron ayer en la XVI edición de Andalucía Management, celebrado como ya es tradición en el Palacio de Ferias de Málaga.

Bajo el título genérico Empresas que transforman, contó con la participación de destacados expertos nacionales en psicología, economía, geopolítica, ventas o inteligencia artificial. También se entregaron los premios Andalucía Management a tres firmas señeras como Covirán, Bodegas Alvear y Grupo MAS.

Francisco Cabrera, gerente de Management Activo -organizador de este encuentro empresarial-, señaló que "transformar no siempre es fácil. Significa atreverse, equivocarse, aprender y volver a intentarlo. Significa tener una visión clara, pero también la humildad de escuchar y de colaborar. Significa entender que el éxito de una empresa no se mide solo en su cuenta de resultados, sino en el valor que genera para su gente, para su comunidad y para el mundo".

La primera conferencia era una de las más esperadas. Era la de Inma Puig, psicóloga clínica y responsable de la gestión emocional en el Fútbol Club Barcelona durante quince años, quien subrayó la importancia de cuidar el bienestar de las personas para potenciar sus capacidades.

Según Puig, “una persona deteriorada jamás va a rendir todo lo que puede”, por lo que cuidar a los equipos pasa por tres ejes fundamentales: escuchar, poner límites y reconocer.

“Hay pocas cosas que nos gusten más que nos escuchen, porque quiere decir que le importas a alguien,” afirmó. Puig lamentó que “aunque aprendemos a hablar en dos años, dedicamos toda la vida a aprender a escuchar y, aun así, no lo hacemos bien”, ya que existen muchos cursos para hablar y pocos para escuchar realmente. Insistió en que escuchar es clave tanto en la vida personal como en el ámbito profesional, por encima incluso de saber hablar.​

El reconocimiento es otro pilar: “Todos necesitamos el reconocimiento como el aire que respiramos. Somos adictos al reconocimiento y, a la vez, tacaños para darlo”, expone.

Esta experta invitó a las empresas y organizaciones a ser “practicantes activos de la sostenibilidad emocional”, señalando que antes no se expresaban las emociones, lo que derivaba en la somatización de problemas, algo que, afortunadamente, está cambiando.​​

Le siguió la conferencia de Lasse Rouhiainen, experto en inteligencia artificial. Detalló las cuatro grandes tendencias que, a su juicio, transformarán el tejido empresarial: el uso de la IA en todos los procesos de negocio, la integración de agentes IA como nuevos compañeros de trabajo, la función de la IA como asesora o profesora en diferentes áreas (como salud o idiomas) y el auge de las IAs privadas.

Según este experto, los retos tradicionales —como el alto coste laboral, el absentismo, la baja productividad y la escasez de talento— encuentran en la IA propuestas de valor capaces de revertirlos.

Rouhiainen recomendó a las empresas avanzar de inmediato y utilizar versiones profesionales como ChatGPT Business para mayor seguridad, destacando que en 2026 se verán los primeros grandes impulsores de IA dentro de las compañías.

Posteriormente el diplomático Rafael Dezcallar trazó un análisis del nuevo orden global advirtiendo sobre el cambio de equilibrio de poderes a favor de China, “que propone un orden internacional desigual y genera un mundo más dividido”.

Dezcallar indicó que China, gracias a sus inversiones en Asia y África y al desencanto de muchos países en desarrollo con Occidente, está ganando seguidores. También está ganando influencia incluso en países tradicionalmente cercanos a EE UU, como Canadá o la propia España.

Para Dezcallar, Europa debe conocer más a China, dejar de “demonizarla” y tomar conciencia de la necesidad de aumentar y coordinar su gasto en defensa, clarificando sus intereses estratégicos y dependiendo menos políticamente de EE UU en un entorno global cada vez más hostil.

En el contexto de los cambios globales tras la pandemia, Gonzalo Delacámara, economista especializado en sostenibilidad, detalló que las medidas de estímulo económico aplicadas a nivel mundial frente al Covid-19 fueron de mayor magnitud que las impulsadas durante la crisis inmobiliaria previa.

Sin embargo, advirtió que “no todo el estímulo fiscal a nivel mundial se ha empleado para avanzar en sostenibilidad”. Delacámara apuntó además que actualmente existe una notable liquidez privada y disponibilidad de capital para el sector de energías renovables, reflejo de la creciente sensibilidad ante estas oportunidades de mercado.​

La tanda de conferencias durante la mañana la cerró Ignacio Osborne, expresidente de Osborne, quien dio una conferencia titulada ‘La empresa ante la nueva era’. Remarcó la necesidad de que los comités de dirección dejen a un lado la queja constante hacia gobiernos, políticos o conflictos internacionales y enfocarse en las oportunidades y retos propios del sector empresarial.​

Además, Osborne llamó la atención sobre “la sobrelegislación y el exceso de burocracia que existe en Europa”, a la vez que recomendó no obsesionarse con los impuestos.

De su intervención destacó cuatro ideas clave. La primera de ellas era que los jóvenes están muy preparados, pero las empresas no están adaptando sus contrataciones a las expectativas y valores de las nuevas generaciones.

“Los jóvenes están dispuestos a trabajar intensamente en compañías en las que crean y con proyectos ilusionantes. Hay que innovar en los recursos humanos”, señaló Osborne.

En segundo lugar apuntó que la sociedad civil española debe organizarse de forma más eficiente para buscar soluciones a sus principales problemas y desafíos. También aplaudió que el desarrollo tecnológico, de marketing y comunicación está permitiendo a las empresas pequeñas ganar amplias cuotas de mercado nacional e incluso internacional. Un ejemplo es que 3.000 bodegas españolas, el 70% del total, ya exportan de manera recurrente.

Finalmente, subrayó que el consumidor actual busca experiencias únicas y diferenciación. “Hay clientes que están dispuestos a pagar más por eso. Ahora se leen más etiquetas que nunca”, concluyó Osborne.

Premios Andalucía Management

Antes del almuerzo llegó el turno de la entrega de los premios Andalucía Management a Grupo MAS (Desarrollo Empresarial), Covirán (Impacto Social) y Bodegas Alvear (Empresa Familiar).

Esteban Gutiérrez, director general Grupo Covirán, señaló que era "un reconocimiento a que valores como la cercanía, el cooperativismo y el compromiso de las personas tiene sentido". Covirán tiene 2.200 socios, 15.000 trabajadores y Gutiérrez precisó que "el impacto social no solo se mide en la cuenta de resultados sino en la sonrisa y la dedicación a las personas y construir un mundo mejor".

Carmen Giménez Alvear, vicepresidenta de Alvear, destacó el "compromiso con la excelencia" de la bodega y su "capacidad de innovación y adaptación al cambio", algo que se puede comprobar fácilmente ya que esta bodega fue fundada en la localidad cordobesa de Montilla en 1729.

José Manuel Martín, miembro del consejo de administración del Grupo MAS, agradeció el premio e hizo hincapié en valores de su empresa como "la austeridad, la humildad, el liderazgo o el compromiso".

El grupo granadino MAS tiene 4.600 empleados, 200 supermercados y factura 675 millones de euros. Aprovechando la estancia en Málaga, Martín indicó que "Málaga es una provincia estratégica para nosotros con 20 supermercados y 350 empleados y vamos a seguir invirtiendo y generando oportunidades".

Ventas y coyuntura

Tras el tradicional almuerzo de Andalucía Management, la jornada de tarde arrancó con la ponencia de Inés Torremocha, experta en ventas. Defendió el uso de la inteligencia emocional para mejorar como persona y como profesional, así como tener una metodología clara en ventas.

Torremocha, que puso al público a aplaudir al ritmo de Thunderstruck de ACDC -algo que se agradeció a la hora de la siesta-, puso en valor la "acción en lugar de la resignación" y dejó claro a los directores comerciales que había en la sala, que eran muchos, que "no vendes por tus motivos sino por los motivos del cliente".

Le siguió la intervención del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo. Criticó que "ahora la economía viene determinada por la política y no al revés" y avisó de que "ahora hay otro orden mundial que tiende a la multipolaridad, es decir, fragmentación porque cada vez hay más actores en el mundo y cada vez están más distantes unos de otros y eso dificulta los acuerdos".

García-Margallo precisó que "vamos a una política de bloques como hace mucho tiempo que se no conocía". También detalló que cada país tiene su peso en el mundo, en parte, por tres aspectos importantes como la población, el PIB y el gasto militar.

En el apartado específico de la población indicó que España tiene un crecimiento natural negativo compensado por la inmigración y la tasa de fertilidad más baja de la Unión Europea con 1,2 hijos.

El cierre de la jornada fue del escritor y aventurero Fabián C. Barrio, quien ofreció una conferencia provocadora y filosófica titulada: ¿Qué le dirían Epicuro a Elon Musk y Diógenes a un autónomo atormentado?

Con humor, profundidad y un enfoque original, Barrio reivindicó la vigencia de los grandes pensadores clásicos para afrontar los dilemas contemporáneos, invitando a los asistentes a “revisar su GPS vital”, con una mezcla de sabiduría antigua y mirada crítica actual.