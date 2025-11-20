Este es el pueblo de Andalucía en el que más se ha encarecido la vivienda: está en Jaén y solo tiene 6.000 habitantes

Las claves nuevo Generado con IA El municipio de Los Villares, en Jaén y con solo 6.000 habitantes, es el pueblo de Andalucía donde más ha subido el precio de la vivienda en el último año. El precio de la vivienda usada en Los Villares ha aumentado un 35% desde octubre de 2024, muy por encima del incremento medio nacional del 15,7%. El encarecimiento de la vivienda también destaca en otras zonas de España, como Malpica de Bergantiños (A Coruña), Cox y Rafal (Alicante), y municipios de Murcia y Valencia, donde los aumentos llegan hasta el 57%.

El precio de la vivienda en venta continúa aumentando en toda España, y ya va más allá de las grandes ciudades. En Andalucía, el municipio que suma el mayor aumento de precios en el último año no es una capital de provincia: tan solo tiene 6.000 habitantes.

Según un estudio basado en los datos de octubre de 2025 publicados por Idealista, el precio de la vivienda usada en un pueblo de la provincia de Jaén ha crecido un 35%, muy por encima del incremento medio nacional, que se sitúa en alrededor del 15,7%.

Se trata de Los Villares, el pueblo de Andalucía en el que más ha subido el precio de la vivienda en el último año. Este aumento refleja una tendencia creciente en municipios de tamaño medio y pequeño, donde la demanda está creciendo derivada del interés por calidad de vida y precios aún asequibles comparados con grandes ciudades.

A nivel nacional, el fenómeno del encarecimiento intenso de la vivienda es más pronunciado en algunas zonas de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, donde ciertas localidades han llegado a subir hasta un 57% en un año.

El municipio coruñés Malpica de Bergantiños encabeza el ranking de Idealista, ya que sus viviendas acumulan una subida del 57% en el último año.

Le siguen 2 municipios alicantinos, Cox y Rafal, con un encarecimiento del 54% y del 53% respectivamente. A continuación se sitúa el municipio madrileño Villarejo de Salvanés tras una subida del 48% interanual.

En el quinto y sexto puesto aparecen 2 municipios murcianos: Torre-Pacheco, donde el precio de la vivienda se incrementó en un 46%, y Fuente-Álamo, donde lo hizo en un 44%.

En la séptima plaza aparece Marina de Cudeyo, municipio cántabro donde la vivienda ha experimentado una subida del 39% con respecto a octubre del año pasado.

Cerrando el top 10 hay un triple empate con un encarecimiento del 37% entre La Pobla de Vallbona, en Valencia, el murciano San Pedro del Pinatar y el también valenciano Gilet.