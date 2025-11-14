El tequila de Luis Miguel llega a Málaga por Navidad

Tequila Don Ramón by Luis Miguel llega a los lineales de El Corte Inglés de Málaga para traer el producto más premium de México.

Las claves nuevo Generado con IA El tequila Don Ramón by Luis Miguel, uno de los destilados premium más emblemáticos de México, llega a Málaga para las fiestas navideñas y ya está disponible en el Espacio Gourmet de El Corte Inglés. El tequila, elaborado con agave azul de los Altos de Jalisco y reconocido internacionalmente, destaca por su pureza, intensidad aromática y equilibrio refinado. La edición Plata (120€) y Añejo (230€) de Tequila Don Ramón pueden adquirirse en el Espacio Gourmet, ofreciendo una experiencia sensorial que une la tradición mexicana con la sofisticación contemporánea.

Esta Navidad, Málaga recibe un invitado muy especial: Tequila Don Ramón by Luis Miguel, uno de los destilados premium más emblemáticos de México, que aterriza en la ciudad para conquistar los paladares más exigentes. Disponible ya en el Espacio Gourmet de El Corte Inglés de Málaga, este tequila representa la unión perfecta entre tradición, maestría artesanal y elegancia contemporánea.

El lanzamiento tiene algo poético: el tequila del artista mundialmente conocido como El Sol llega, precisamente, a la Costa del Sol, una tierra que comparte con él luz, carácter y una forma muy especial de celebrar la vida. Ahora, quienes buscan experiencias gourmet con personalidad podrán descubrir en Málaga un destilado que encarna el espíritu mexicano más auténtico.

Elaborado con agave azul de los Altos de Jalisco, Tequila Don Ramón se distingue por su pureza, su intensidad aromática y su refinado equilibrio. Tras años de meticuloso trabajo y reconocimiento internacional, el tequila que lleva la visión personal de Luis Miguel desembarca en España como una propuesta ideal para brindar durante las fiestas. No se trata solo de una bebida, sino de una experiencia sensorial que invita a saborear la tradición de México desde un prisma contemporáneo y sofisticado.

Una botella de Tequila Don Ramón Plata.

El Espacio Gourmet de El Corte Inglés de Málaga se convierte así en el primer escenario de la provincia donde disfrutar de esta joya líquida. Un lugar privilegiado para descubrir sabores con historia y elevar la sobremesa navideña con un toque exótico y elegante.

En estas fiestas, brindar con Tequila Don Ramón es brindar con luz propia. Con El Sol llegando a la Costa del Sol, la Navidad sabe y brilla de otra manera.

Tequila Don Ramón by Luis Miguel se puede encontrar en El Gourmet de El Corte Inglés en edición Plata (120€) y Añejo (230€).