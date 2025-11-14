Mejoradora impulsa una iniciativa de captación de clientes a través del ahorro energético

El pequeño comercio ahora puede competir como los grandes. Esa es la premisa de la nueva campaña lanzada por Mejoradora, distribuidora oficial de más de 20 compañías de energía, que pone a disposición de los comercios una herramienta sencilla para aumentar sus ventas y fidelizar clientes a través del ahorro energético.

La iniciativa permite a los negocios tener una compensación económica que ofrece al cliente en forma de bono regalo para compras en el mismo establecimiento, lo que hace más atractivo sus productos o servicios de cara a la competencia y con el boca a boca atrae más clientes. Fórmula que ya utilizan las grandes superficies con muy buenos resultados.

Ante el gran problema de la competencia del precio de las grandes superficies y las ventas online, con esta fórmula de bonos regalo de 50 y 100€ los pequeños comercios podrán competir con los grandes, y de esta forma impulsar las ventas del comercio local y cercano.

Mejoradora cuenta con una plataforma propia con una operativa muy sencilla que hace súper atractiva esta propuesta. “Cualquier pequeño comercio con su propio móvil puede gestionar todo el proceso en poco tiempo” comenta su CEO Pablo Aljaro.

Con esta iniciativa el comercio genera un doble beneficio: los consumidores reducen sus facturas de luz y gas, mientras el comercio obtiene un incremento de las ventas. Todo ello con un proceso ágil que se completa en apenas dos minutos.

“Con Mejoradora, el pequeño comercio juega como los grandes”, destacan desde la compañía, que invita a todos los establecimientos a sumarse a esta fórmula “en la que todos ganan: los clientes, y el comercio”.

El programa está disponible para todo tipo de negocios, desde tiendas y panaderías hasta peluquerías, etc..

Mejora ahora y ahorra siempre. Ha llegado la hora de Mejoradora.