Málaga, un imán para extranjeros millonarios que buscan casa: pagan 41.000 euros por m2 en un ático

La Costa del Sol refuerza su posición como uno de los mercados residenciales más dinámicos del sur de Europa gracias al creciente interés de compradores internacionales. Málaga se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan inversión y calidad de vida.

Así lo asegura un informe elaborado por Izilend y Atlas Real Estate Analytics, que confirma la transformación del perfil de demanda durante los últimos cinco años.

Los extranjeros no residentes ya representan casi el 29% de las adquisiciones registradas en el primer trimestre de 2025, frente al 23% en 2020. Los extranjeros residentes se mantienen en un 10%.

Mientras tanto, la participación de los compradores españoles residentes se ha reducido a menos del 60%, evidenciando el viraje hacia un mercado cada vez más globalizado.

Esta tendencia se explica, según este informe, por la combinación de atractivo climático, estabilidad jurídica y alta rentabilidad del activo residencial.

Muchos de esos extranjeros son millonarios. De hecho, se ha vendido Villa Cullinan por 32 millones de euros, otra villa en primera línea de playa en la Milla de Oro por más de 30 millones, y tres áticos en Marina Puente Romano con precios entre 11 y 13 millones.

A eso hay que añadirle dos áticos en Puente Romano por más de 41.000 euros por metro cuadrado, siendo un nuevo récord en el mercado español.

Y no se espera que esta situación cambie. De hecho, puede ir a más. "A lo largo de toda la franja costera se observa un notable dinamismo en la solicitud de licencias de obra y el inicio de nuevos desarrollos. Este impulso, se debe, en gran medida, a la percepción de la Costa del Sol como un destino seguro, consolidado y estable y con proyección", indican.

En este sentido, añaden que "las previsiones apuntan a que esta tendencia se mantendrá, consolidando aún más la marca Costa del Sol como sinónimo de inversión segura y calidad de vida. A pesar de los desafíos propios de un mercado maduro, se espera la consolidación de la marca Costa del Sol como refugio de inversión y destino de calidad de vida".

Uno de los autores del informe es Izilend y vive esta situación en primera persona. Es un vehículo de financiación alternativa de FS Capital fundado en 2018 con presencia en España y Portugal.

En la Costa del Sol la firma ha invertido 60 millones con la financiación de 15 proyectos inmobiliarios. Desde 2018, la plataforma ha financiado 100 proyectos y suma 300 millones de euros invertidos.

“Conocer bien las tendencias en la Costa del Sol, y en todos los mercados en los que operamos, es una de nuestras prioridades. En lo que respecta a este corredor de lujo, los datos demuestran que sigue siendo el destino internacional por excelencia y todo indica a que la inversión en la zona continuará creciendo", apunta Asier Uriarte, director de Inversión de Izilend.