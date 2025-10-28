Andalucía Management 2025: el mayor encuentro empresarial del sur reúne a líderes en IA, sostenibilidad y geopolítica

Una ponencia en una edición anterior de Andalucía Management.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá el próximo 20 de noviembre Andalucía Management 2025, una cita que congregará a expertos en liderazgo emocional, inteligencia artificial, sostenibilidad, geopolítica y economía para fortalecer el desarrollo empresarial andaluz.

Con más de 590 directivos y empresarios de 375 compañías inscritas, el foro se consolida como el principal encuentro empresarial de Andalucía, donde se debatirán los retos que marcarán la evolución de las organizaciones en los próximos años.

La jornada contará con figuras como Inma Puig, quien abrirá el programa abordando la influencia de la gestión emocional en entornos corporativos. Posteriormente, Lasse Rouhiainen mostrará cómo aplicar la inteligencia artificial en la práctica empresarial.

El exembajador Rafael Dezcallar analizará los cambios en el equilibrio global, mientras que Gonzalo Delacámara ofrecerá claves para impulsar la sostenibilidad corporativa.

Además, Ignacio Osborne repasará las lecciones de la trayectoria empresarial familiar y su relación con la cooperación en contextos de incertidumbre.

La mañana concluirá con la entrega de los Premios Andalucía Management, que reconocen la innovación, el compromiso social y la continuidad empresarial de compañías destacadas.

Por la tarde, Inés Torremocha compartirá estrategias de venta y crecimiento personal, seguida por José Manuel García-Margallo, que aportará su análisis sobre los desafíos geopolíticos actuales. Cerrará el evento Fabián C. Barrio, con una reflexión inspirada en la filosofía griega aplicada al liderazgo moderno.

El encuentro cuenta con el apoyo de Solunion, Cajamar, Andalucía TRADE, Diglo, Sage, TREICO Grupo Manolet, Orange, BCD Travel y MAPFRE, y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, ESIC University - EIG Education y la Diputación Provincial.

Los interesados pueden registrarse a través de la página oficial del evento.