Málaga supera por primera vez los 800.000 ocupados tras un buen verano, pero apenas reduce su tasa de paro

Este verano ha sido positivo para la Costa del Sol desde el punto de vista del empleo. Pero siempre hay matices.

Málaga finalizó el tercer trimestre del año con 816.900 ocupados, es decir, personas trabajando. Es el mayor registro de su historia y la primera vez que se supera la barrera de los 800.000, según los datos publicados este viernes en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística.

El verano pasado, por ejemplo, había 775.000 ocupados, por lo que se ha conseguido elevar el número de trabajadores en 40.000 personas.

No obstante, hay otros dos aspectos a tener en cuenta. Ha subido el paro respecto al verano del año anterior, la tasa de paro está estabilizada y sigue siendo superior a la media nacional.

Empezando por el paro, en estos momentos hay 114.300 desempleados en la provincia de Málaga, según la EPA. En el verano de 2024 eran 106.400

La tasa de paro, por su parte, está situada en el 12,28% frente al 12,06% del tercer trimestre del año pasado. La tasa de paro media nacional es del 10,45%, de forma que Málaga está casi dos puntos por encima.

Hay más ocupados que nunca pero el paro crece. Esto se explica por el continuo aumento de la población activa, es decir, la población de más de 16 años que quiere y puede trabajar.

Málaga es una zona que atrae gente de todos sitios para vivir y trabajar. La población activa está en 931.300 personas, su máximo histórico.

Hay trabajo, pero hay mucha demanda, por lo que no hay empleo para todos. Así, hay más gente empleada pero también hay más gente buscando empleo.

En cualquier caso, Málaga vive un momento dulce en el mercado laboral. No se consigue bajar del 10% de tasa de paro -algo que solo se logró en el verano de 2005 con un 9,86%-, pero sí se está a años luz del 36% de los años 2013 y 2014 en plena crisis económica.