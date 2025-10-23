El auge de Frutas y Verduras Eladio: ya factura 31 millones de euros e impulsa su línea gourmet

Un momento del acto de Frutas y Verduras Eladio sobre su marca premium.

Las claves nuevo Generado con IA Frutas y Verduras Eladio, empresa malagueña fundada hace 35 años, facturó 31 millones de euros el año pasado y cuenta con 150 trabajadores en temporada alta. La compañía mantiene acuerdos con productores locales en varias localidades de Málaga, ofreciendo más de 80 referencias de frutas y verduras a lo largo del año. Eladio ha lanzado la línea gourmet Calma Eladio, que se destaca por su sistema de cultivo tradicional sin químicos, garantizando calidad desde la recolección hasta la entrega. Frutas y Verduras Eladio es líder en distribución alimentaria en Andalucía, proveyendo a mayoristas, hosteleros, hoteles y grandes empresas en toda España.

La empresa malagueña Frutas y Verduras Eladio se creó hace 35 años y está en continuo crecimiento. De hecho, la firma facturó el año pasado 31 millones de euros, realizó más de 160.000 repartos y cuenta con 150 trabajadores en temporada alta, según indican desde la compañía.

Una de sus señas de identidad ha sido la cercanía a los agricultores locales. La firma mantiene acuerdos con productores en Coín, Ronda, Estepona o Vélez-Málaga, entre otras localidades, para abastecer más de 80 referencias a lo largo del año.

Su oferta incluye frutas selectas, hortalizas gourmet, germinados, plantas aromáticas y frutos secos. La compañía está en plena fase de expansión de su gama premium, llamada Calma Eladio.

Una visita a una de las plantaciones que trabajan para Eladio.

La veintena de productores que forman parte de Calma Eladio mantienen el sistema de cultivo de antaño: sin químicos que alteren el tamaño ni la naturalidad de la fruta o verdura, con recogida manual y envasado pieza a pieza.

Además, al ser producción local, el transporte es rápido. “Esto nos permite garantizar la excelente calidad de cada unidad desde que se recolecta hasta que llega al cliente”, afirma Eladio Rueda, fundador de la empresa.

Frutas y Verduras Eladio provee a mayoristas, hosteleros, hoteles y grandes empresas en todo el territorio nacional y, según afirman, "es hoy la empresa líder en distribución alimentaria en Andalucía".