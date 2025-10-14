Unicaja refuerza su transformación digital con un bróker de inversión online

Unicaja da un nuevo paso en su plan de digitalización con la puesta en marcha de un bróker de inversión online que moderniza la relación del cliente con los mercados financieros.

El lanzamiento se enmarca en la apuesta de la entidad por ofrecer soluciones avanzadas que faciliten la gestión de carteras tanto en renta fija como variable, con operativa en plazas nacionales e internacionales.

La nueva herramienta permite comprar y vender valores de manera ágil, gracias a un diseño intuitivo y funcionalidades que favorecen la autogestión de las inversiones.

Entre sus características destacan la posibilidad de crear carteras virtuales, configurar listas de valores favoritos y acceder a información bursátil en tiempo real, ofreciendo una visión completa del comportamiento de cada activo.

Además, el bróker incorpora herramientas de análisis técnico y seguimiento de rentabilidad que ayudan al inversor a comprender la evolución de su cartera.

Los usuarios pueden visualizar datos mediante gráficos interactivos, consultar índices relevantes y beneficiarse de un buscador predictivo que mejora la navegación y la experiencia de uso.

Desde la entidad subrayan que esta plataforma se integra plenamente en la estrategia de Unicaja Banca Privada, que busca combinar asesoramiento especializado con soluciones digitales de última generación. Su arquitectura abierta permite la adaptación a distintos perfiles de inversor, desde los más experimentados hasta quienes se inician en la gestión de activos.

“Este nuevo bróker permite a la entidad avanzar en nuestra apuesta por la digitalización y la innovación. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes soluciones financieras que se traduzcan en una experiencia de inversión ágil, segura y personalizada”, señala el director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión de Unicaja, Javier López de Heredia.