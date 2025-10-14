Un camarero, rotundo sobre las condiciones laborales de la hostelería: "El sueldo tiene que superar los 1.700 euros"

Ser camarero no es fácil. Esa es la frase que da inicio a la descripción de un vídeo de un restaurante en el que uno de sus camareros comparte sus vivencias en el mundo de la hostelería.

Habrá más de uno que esté de acuerdo con el bar y su trabajador, compartirán el mismo pensamiento de que "hay momentos duros, situaciones tensas" y, a pesar de todo, "la mayoría trabaja con una sonrisa, respeto y vocación".

En la cuenta de TikTok del restaurante malagueño Anyway Wine Bar, situado en el número 8 del Paseo de la Farola, uno de sus camareros decide no callarse y compartir sus experiencias y convicciones acerca de la profesión.

El vídeo, que acumula ya más de treinta mil likes, comienza preguntándole al empleado cuál es su peor experiencia como camarero, a lo que él no se corta y recuerda que una vez un cliente comenzó a chasquear los dedos para llamar su atención. "A mí cuando me hacen esto se me cambia automáticamente la cara".

A pesar de la actitud, a su parecer, descortés del cliente, decidió atenderle con una sonrisa. Pero la historia no acaba aquí. La siguiente vez que volvió a necesitar el servicio del trabajador decidió hacérselo saber con un silbido, algo que sorprendió al camarero.

Una vez más, el empleado acudió a la mesa del señor. Sin embargo, en esta ocasión, el cliente "me cogió de la corbata y me dijo: que sepas que tú hoy vas a ser mi perrito".

El camarero alucinó por unos segundos con la actitud del señor y, acto seguido, cuenta que se quitó su corbata y se la colocó al cliente, para después decirle: "mi perrito vas a ser tú, campeón". Tras lo ocurrido, habló con su jefe de entonces y dimitió. "Hay límites, la verdad", subraya.

El vídeo y las preguntas continúan. La siguiente cuestión hace alusión al salario justo de un camarero y el trabajador responde que "el sueldo tiene que estar entre los 1700 - 2000 euros". Eso sí, recalca en varias ocasiones que se refiere al de un camarero y añade que "las extras siempre vienen bien".

Conforme avanza el vídeo, el camarero va animándose a contestar más preguntas y es cuando piden que opine sobre la frase "esto en mi pueblo cuesta la mitad" que dicen algunos clientes.

El trabajador comparte que en su pueblo, por ejemplo, las copas cuestan 3,50 euros. En cambio, en Málaga capital están a 15 y "yo no voy diciéndole a los camareros de las discotecas: no es que en mi pueblo valen tres euros y medio", y añade que si lo que quieren son las cosas a menor precio "pues vete a tu pueblo".

La última pregunta a la que se enfrenta es acerca de su opinión sobre los clientes que piensan que es camarero porque no encuentra otra cosa. Aclara que fue su decisión dedicarse a esta profesión, no al revés. Es más, "moriré siendo hostelero", aunque comparte entre risas que no se jubilará en el restaurante.