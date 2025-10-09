Unicaja y CEM consolidan su alianza para potenciar la financiación empresarial en Málaga

El director de Red Comercial de Unicaja, Agustín Sánchez; el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales; el presidente de CEM, Javier González de Lara, y la vicepresidenta ejecutiva de CEM, Natalia Sánchez.

Unicaja reafirma su apuesta por el desarrollo económico local con la renovación del acuerdo firmado con la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), facilitando recursos financieros adaptados para mejorar la liquidez y apoyar a pymes y autónomos en su actividad diaria.

La firma del convenio, protagonizada por Isidro Rubiales y Javier González de Lara, consolida una relación sólida que se remonta a años atrás, ampliando así las opciones de financiación y servicios especializados para el tejido productivo de la capital y su provincia.

Con más de 40.000 empresas y un centenar de asociaciones integradas en CEM, la iniciativa busca condiciones preferentes para afrontar nuevas inversiones, impulsar operaciones comerciales y sostener proyectos estratégicos que contribuyan a la modernización y competitividad del sector empresarial malagueño.

El acuerdo se enmarca en la estrategia prioritaria de Unicaja de dinamizar la economía y crear empleo, especialmente en Andalucía, donde las pequeñas y medianas empresas constituyen un pilar fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad de los mercados locales y regionales.

Entre las soluciones ofrecidas destacan instrumentos para cubrir necesidades de liquidez, productos diseñados para acompañar a cada negocio en la fase de inversión y servicios complementarios que facilitan la gestión interna, fortaleciendo así la capacidad de crecimiento de las empresas que forman parte de CEM.

Unicaja incorpora también facilidades digitales y acceso directo a su espacio ‘SolucionaT’, centralizando herramientas profesionales y acuerdos con empresas líderes que aportan valor añadido, optimizan procesos y maximizan oportunidades para emprendedores, autónomos y pequeñas empresas del ámbito malagueño.

Esta renovación mantiene vivo el compromiso de ambas entidades por respaldar el tejido empresarial con soluciones prácticas, adaptadas a las necesidades reales del mercado y con visión de largo plazo, contribuyendo a que Málaga siga siendo un referente de actividad económica en Andalucía.