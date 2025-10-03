Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia presentan en Málaga su fusión: más de 370 empleados en nueve sedes

La fusión de dos despachos históricos de referencia en Andalucía, Montero Aramburu y Gómez-Villares & Atencia, se ha presentado en Málaga en una gala que ha reunido a más de 400 invitados entre empresarios, autoridades y profesionales del derecho.

Con esta integración, la nueva firma se ha consolidado como uno de los despachos más relevantes a nivel andaluz, con una facturación de 30,3 millones de euros, más de 370 empleados y nueve sedes, tres de ellas en la provincia de Málaga.

El despacho también cuenta con oficinas en Madrid y Canarias, y asesora en 22 áreas principales vinculadas al derecho de los negocios, siendo una de las firmas más importantes de España por facturación y número de clientes, según han asegurado.

Los socios directores de la firma, Leonardo Neri y Javier Valdecantos, junto a Santiago Gómez-Villares y Pablo Atencia, responsables de las oficinas de Málaga, han subrayado el valor histórico de esta unión.

Valdecantos ha recordado la trayectoria de Montero Aramburu, fundada en 1971 como boutique tributaria y expandida a todas las áreas del derecho en los años 90, que hoy la ha situado entre las firmas de referencia a nivel nacional.

Por su parte, Gómez-Villares ha destacado que Gómez-Villares & Atencia, con raíces en Málaga desde 1953, ha mantenido siempre una vinculación cercana con el tejido empresarial local. “Unir estas trayectorias ha significado sumar experiencia, reputación y confianza acumulada durante décadas, pero con la mirada puesta en el futuro”, ha señalado.

Los socios han coincidido en el papel central de Málaga como motor de la nueva etapa. “Málaga es hoy uno de los motores económicos de España y un laboratorio de ideas para el futuro de Andalucía”, ha afirmado Atencia.

La integración ha fortalecido a la firma en áreas como fiscal, mercantil, público, inmobiliario, litigación y laboral, y ha ampliado su presencia en sectores emergentes como energía, digital y ocio. “Esta unión nos ha hecho más grandes, más fuertes y mejor preparados para acompañar a nuestros clientes en sus retos más complejos”, ha asegurado Neri.

Valdecantos ha destacado la filosofía de la firma: “Somos un despacho de clientes, no de asuntos. Hemos apostado por relaciones duraderas, apoyadas en cercanía local y visión global”.

El acto, celebrado en Sohrlin Andalucía, ha contado con la intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha destacado el talento jurídico de la región y la importancia de la nueva firma para acompañar al tejido empresarial andaluz con vocación global.

Durante la gala también se ha celebrado una mesa redonda sobre la economía andaluza con José Luis Acea (Banca March), Pedro Martos (Unicaja Banco) y Juan Ignacio Zafra (CaixaBank), quienes han coincidido en resaltar el dinamismo de la región y el potencial de Málaga como polo de inversión y centro tecnológico de referencia.