Los grandes directivos de empresas familiares andaluzas estrecharán lazos este jueves en Málaga capital

Más de 250 empresarios y directivos de grandes empresas familiares andaluzas se reunirán este jueves en Málaga para compartir puntos de vista y escuchar a otros expertos.

Se trata del I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar, está organizado por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar.y tendrá lugar en la Hacienda del Álamo.

La jornada arrancará a las 9.30 con las intervenciones de Manuel Barbadillo, presidente de Asociación Andaluza de la Empresa Familiar y de Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.

Tras esa inauguración oficial llegará el primer plato fuerte. Una mesa redonda con tres ponentes de lujo como Manuel Domínguez de la Maza, presidente de Mayoral, Concha Yoldi, presidenta de Persán y Juan Francisco Iturri, CEO de Iturri. Hablarán sobre la importancia de las empresas familiares y su peso en Andalucía.

A lo largo de la mañana habrá otra serie de ponencias sobre innovación, retos económicos, geoestrategia, el valor de los consejeros independientes o la difícil etapa de la sucesión en las empresas familiares.

Entre los ponentes están Vicente Padilla, CEO de Aertec Solutions; el diplomático Jorge Dezcallar; los economistas José Carlos Díez y José María O’Kean; José Ignacio Jiménez, presidente de Talengo; Vicente Martín, presidente del Consejo Administración Grupo MAS; o Federico Beltrán, presidente de Famadesa, entre otros.

EL ESPAÑOL de Málaga también estará presente en este importante congreso empresarial andaluz con la participación de Ángel Recio, delegado del diario en la provincia y redactor de este artículo, moderando la mesa redonda titulada El valor del consejero independiente en la empresa familiar.

La clausura del evento será realizada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.