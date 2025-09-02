Miriem Diouri, asesora fiscal, tajante sobre las herencias: "Se convierten en un problema cuando no se han planificado"

Heredar en España puede ser una bendición o un auténtico quebradero de cabeza, y no depende tanto del patrimonio recibido como del lugar en el que vivas. Así lo asegura la asesora fiscal Miriem Diouri, socia de MDG Asesores, que ofrece algunas claves para evitar problemas con las herencias.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cedido a las comunidades autónomas, genera una brecha fiscal importante: mientras en territorios como Madrid, Andalucía o Galicia apenas se paga por heredar de padres a hijos, en otros como Asturias, Castilla y León o la Comunidad Valenciana la factura asciende a decenas de miles de euros, tal y como detalla la experta en fiscalidad.

"En la práctica, heredar en España no cuesta lo mismo en todas partes. Y eso no es teoría: es la realidad con la que nos encontramos en el día a día", añade.

Diouri explica que las comunidades más "amables" son Madrid, Andalucía, Galicia o Murcia, "donde las bonificaciones dejan la factura prácticamente a cero en herencias directas de padres a hijos".

En cambio, si hablamos de Asturias, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, la situación es mucho más gravosa. "Y no hablo de pequeñas diferencias: heredar un piso o unos ahorros en un territorio u otro puede suponer la ruina o la tranquilidad de una familia", apunta.

Esto provoca "una enorme desigualdad" entre contribuyentes, que no depende del patrimonio heredado sino del lugar donde vivas. "Cada vez, más gente se plantea cambiar de residencia fiscal para heredar en mejores condiciones", explica la asesora.

De esta forma, lo que debería ser un derecho familiar termina convertido "en una especie de lotería geográfica", según Diouri. "Hay una percepción de injusticia, y cuando esto sucede, se resquebraja la confianza en el sistema".

Así, la experta ofrece algunas recomendaciones prácticas para planificar una herencia. Por una parte, donar dinero en vida. "Puede ser más eficiente, es sencillo y no genera ganancias patrimoniales en el IRPF del donante".

En segundo lugar, la asesora subraya que es mejor dejar en herencia los inmuebles. "Donarlos en vida encarece mucho la operación porque Hacienda entiende que hay una ganancia patrimonial. En cambio, la transmisión mortis causa suele ser mas benévola", explica Diouri.

Planificación

La asesora fiscal pone el foco en una cuestión: la planificación. "Es la clave. La herencia se convierte en un problema cuando no se ha pensado con antelación", apunta.

En este sentido, Diouri asegura que es un hecho cultural. "Los anglosajones tienen claro que planificar la herencia es fundamental para no dejar un problema a tus hijos pero la mayoría de los españoles aún no lo hacen".

El reto está en una "armonización mínima" a nivel nacional. "No podemos seguir teniendo herederos de primera y de segunda solo por su código postal", subraya Diouri, y añade que España necesita un suelo común que garantice cierta equidad, aunque luego cada comunidad tenga margen para ajustar. "Lo que hay ahora mismo es un mosaico injusto y cada vez más incomprensible para la ciudadanía".