Málaga es la tercera provincia española que más llama la atención a los extranjeros para alquilar un piso

Málaga siempre ha sido uno de los lugares más deseados para vivir o pasar las vacaciones por parte de los extranjeros. Buen clima, amplia oferta gastronómica (aunque muchos foráneos no salgan de su zona de confort comiendo hamburguesas en pubs), una gran conexión aérea y, en definitiva, calidad de vida.

El impulso de Málaga no solo como destino turístico o de jubilación sino también como lugar de trabajo se observa en datos como el alquiler de viviendas.

La plataforma inmobiliaria Idealista ha publicado este jueves un informe en el que ha analizado la procedencia de las personas interesadas en cada anuncio de alquiler.

El resultado es llamativo. Málaga es la tercera provincia en España que despierta un mayor interés entre los extranjeros a la hora de buscar pisos en alquiler, siendo solo superada por Baleares y Alicante.

En el caso concreto de Málaga, el 25,7% de las visitas a los anuncios proceden del extranjero y, dentro de ellas, los británicos, alemanes y holandeses son los que tienen un mayor peso.

La oferta en Málaga es muy variada y eso también es un aliciente para el foráneo. Desde un piso en Málaga capital hasta un megachalé en Marbella. Todo lo que el bolsillo de cada cliente pueda soportar.

El precio medio del alquiler en la provincia de Málaga en julio es de 16,7 euros por metro cuadrado, un 9,2% más que el año pasado, volviendo a batir su récord histórico según los datos de Idealista.

Si alquila un piso medio de 80 metros cuadrados, el importe asciende a 1.336 euros al mes.

Dentro de la provincia hay precios para todos los gustos, aunque la mayoría caros. En Málaga capital, por ejemplo, el precio medio es de 15,6 euros/m2 mientras que en Marbella es de 20 euros/m2, en Torremolinos 16,7; en Vélez Málaga 9,7 o en Ronda 7,3.

Puede que sean precios que no asusten a los que viven en grandes capitales europeas, que ya están acostumbrados a esas tarifas, pero que sí hacen temblar a las personas de clase media. Y no digamos, lógicamente, a los malagueños.