Este es el sueldo que se necesita para vivir bien en Málaga, según la IA: "El alquiler es el gasto más pesado"

Málaga se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para vivir en España, algo que también ha elevado el coste de vida. Los precios de la vivienda siguen en alza mes tras mes, y la demanda supera con creces a la oferta.

Entonces, ¿cuánto dinero se necesita realmente para vivir bien en Málaga? Si le hacemos esta pregunta a la Inteligencia Artificial, nos ofrece un análisis detallado.

"Antes de entrar en números, vale la pena aclarar qué significa vivir bien. Nos referimos a poder pagar un alquiler decente, llenar la nevera, moverse por la ciudad, salir de vez en cuando, pagar facturas y, si se puede, ahorrar un poco o permitirse algún capricho", apunta Chat GPT.

Este análisis está pensado para una persona sola, sin cargas familiares. Según la IA, el alquiler es el gasto más pesado. "En Málaga, un piso de una habitación en una zona normal —ni en el centro histórico ni en la periferia más lejana— puede costar entre 700 y 900 euros mensuales. Si se busca algo más céntrico o moderno, la cifra puede subir fácilmente por encima de los 1.000 euros", explica.

"Compartir piso reduce mucho este coste, pero aquí estamos hablando de independencia", matiza.

Otro de los consejos es comer en casa la mayor parte del tiempo, que "ayuda a controlar los gastos". "Haciendo una compra equilibrada en supermercados como Mercadona, Lidl o Carrefour, se pueden gastar entre 250 y 350 euros al mes".

Si se come fuera con frecuencia, esta cifra puede subir bastante, "ya que una comida en un restaurante medio puede rondar los 12-15 euros", añade.

Por otra parte, hace referencia al sistema de transporte público "eficiente y no demasiado caro" en Málaga: el bono mensual para autobuses y metro cuesta entre 40 y 50 euros. Si se usa coche propio, hay que considerar gasolina, seguro, mantenimiento y aparcamiento, lo que eleva la cifra a unos 150 o 200 euros mensuales.

Gastos fijos

"Entre la luz (que se dispara en verano con el aire acondicionado), agua, internet y teléfono móvil, los gastos domésticos suelen estar en torno a 100-150 euros al mes", calcula.

Vivir bien también implica tener vida social: salir a tomar algo, ir al cine, conciertos, alguna escapada de fin de semana... "Una media razonable serían 100-200 euros mensuales para estos gastos", detalla la IA.

Sumando todo, Chat GPT hace tres aproximaciones:

Vida sencilla (con limitaciones): 1.200 euros al mes

Vida cómoda (sin excesos, pero con margen): 1.500 - 1.800 euros al mes

Vida holgada (con ahorro y ocio regular): 2.000 - 2.500 euros al mes

Para vivir bien en Málaga y no tener que mirar cada euro, lo ideal es tener un sueldo neto mensual de al menos 2.000 euros, según el análisis de la IA. "Si ganas menos, no significa que no se pueda vivir, pero probablemente tendrás que compartir piso, recortar gastos o vivir algo más lejos del centro", añade.