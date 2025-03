El 'negocio' de comprar casas okupadas en Málaga: hay pisos desde 23.000 euros y chalés de lujo por 800.000

Nadie entiende que haya personas que le den una patada a la puerta y okupen una vivienda que es propiedad de otro, aunque estén vacías. Pero, de momento, la legislación protege a los okupas y deja desamparados a los dueños. El mundo al revés, pero es así.

Este hecho deriva en situaciones más surrealistas aún como que haya un mercado de viviendas en venta, pero con okupa dentro. Su precio, lógicamente, es más barato y el cliente potencial es un inversor que no tenga prisa, ya que si adquiere ese inmueble tendrá que esperar el desarrollo del proceso legal para que esos okupas puedan ser expulsados, lo que puede tardar meses o años.

En la provincia de Málaga hay en estos momentos 1.130 viviendas en venta que están okupadas, según un estudio realizado por la plataforma Idealista. En EL ESPAÑOL de Málaga hemos entrado en este portal a ver cómo son esas viviendas y cual es su precio.

Piso okupado en venta en Málaga capital.

En la capital hay de todo, desde pisos en La Palmilla hasta chalés en Cerrado de Calderón. La vivienda más barata okupada en este portal en Málaga capital en estos momentos es un piso en la calle Francisco Carter en La Palmilla por 23.000 euros. Tiene 3 habitaciones. En este mismo barrio hay otro piso en la calle Ebro por 32.800 euros; otro en la calle Esla por 41.300 euros; o en la calle Eume por 44.200 euros.

La okupación de viviendas se ha extendido por muchos barrios y se pueden encontrar viviendas casi en cualquier sitio. En el Camino San Rafael, por ejemplo, hay un piso a la venta de 3 habitaciones por 144.500 euros; en Jardín de Málaga por 167.000 euros; o en el Paseo de los Tilos por 125.000 euros.

Pero, si se puede okupar un piso, ¿por qué no mejor un chalé? Ya puestos, es mejor vivir a lo grande. Hay varios en venta. El más caro en Málaga capital está en una de las zonas más caras de la ciudad, en Cerrado de Calderón. Tiene 3 habitaciones, 218 metros cuadrados y está a la venta por 390.000 euros. Dispone de tres plantas, solarium, aparcamiento y piscina comunitaria. Todo un lujo para los okupas.

También hay buenos chalés, más baratos, en otras zonas de Málaga como uno en Las Flores por 230.000 euros, otro en Campanillas por 221.000 euros o en Churriana por 200.000 euros.

Chalé okupado a la venta en Campanillas Idealista

Si se visita el resto de la provincia hay chalés aún más lujosos que están en la misma situación. Lo más caro en Idealista es un dúplex de 150 metros cuadrados en Marbella por el que piden 7,5 millones de euros, pero entendemos que es un precio completamente fuera de mercado.

En Mijas hay un chalé independiente de 5 habitaciones y 232 metros cuadrados que está haciendo las delicias de los okupas que tiene dentro. Está en venta por 789.000 euros. U otro por la misma zona con 4 habitaciones y 325 metros cuadrados por 699.000 euros.

Un chalé okupado en Mijas que está a la venta. Idealista

En la plataforma no se engaña a nadie. Se dice claramente que estas viviendas están okupadas y en la mayoría se llama la atención solo de inversores. De hecho, destacan que no se pueden visitar (porque ya hay personas dentro) y que no tienen ni idea de cómo se encuentra el inmueble por dentro. El inversor interesado, aparte del precio de compra, tendrá que destinar un buen dinero a reformar el inmueble.

Otro aspecto en el que inciden las inmobiliarias es que esas casas tienen esos precios mientras estén okupadas. Si cuando se firme la escritura de compraventa los okupas ya no están dentro se sube el precio. Ahí entran las negociaciones entre vendedor y comprador porque el precio de muchos de esos inmuebles, incluso okupados, es alto para lo que dan y la zona en la que están.