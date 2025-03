El éxito de una joven malagueña al crear una marca de lujo mundial de bolígrafos: quiere competir con los grandes

Los directivos de la emblemática empresa malagueña Comercial del Sur de Papelería le hicieron un complicado encargo a su nueva jefa de producto. María Narbona, de 27 años, tenía que relanzar una marca de instrumentos de escritura (bolígrafos, plumas, rollers...) llamada Belius que estaba en cierta decadencia.

Eran los típicos bolígrafos y plumas guardados en un estuche negro que se regalaban en Navidad y en las comuniones y cuyo mercado estaba prácticamente circunscrito a Andalucía.

Había que reinventarla y Narbona aceptó el reto. "Se me iluminó la cara cuando me lo pidieron. Siempre he sido muy creativa y aventurera y mi primera idea fue darle un lavado de cara integral, desde el logotipo hasta el proceso de fabricación porque vi que era un diamante en bruto", explica a EL ESPAÑOL de Málaga.

Varias de las colecciones de Belius.

Empezó haciendo un estudio de mercado interno y de la competencia y decidieron posicionar a Belius en el segmento de lujo. No era ni es, lógicamente, sencillo. Quieren competir con marcas que llevan un siglo en este segmento.

"Sentía inseguridad pero pensaba que era una buena idea y eso es lo que me hacía seguir. No hay ninguna marca española compitiendo en este mercado de instrumento de escritura de lujo. Con Belius decidí arriesgar, salí de mi zona de confort completamente para cubrir un hueco gigante, buscando la diferenciación porque, en realidad, ¿qué es más arriesgado? ¿Quedarse estático o abrirse al cambio?", comenta con un ímpetu desbordante gracias a su juventud.

Ni corta ni perezosa, como dice, "se remangó" y viajó a diversos países para ver posibles fabricantes. A la vez hacía el diseño e iba a ferias internacionales del sector para empezar a dar a conocer el producto. Ha creado una quincena de colecciones inspirándose en el mundo del diseño y la moda de alta categoría. "Estudié Dirección y Administración de Empresas en Málaga pero siempre me ha gustado mucho el diseño y he aprendido de forma autodidacta", expone.

El producto empezó a salir a finales de 2023 y los resultados llegaron. "El pistoletazo de salida fue contundente: nos quedamos sin stock en tiempo récord, entrando fuerte en España, Francia y Portugal donde actualmente tenemos la marca Belius en más de 3.000 puntos de venta, entre papelerías, boutiques, grandes superficies, tiendas de regalo y especialistas", indica Narbona. En 2024 dieron un paso más y entraron en El Corte Inglés dentro de la sección de Escritura de Lujo, donde están las grandes marcas.

Este año quieren entrar en más mercados. Narbona estuvo en noviembre en la feria Paperworld en Dubái y han abierto contactos para entrar en Emiratos Árabes y otros países de Oriente Medio. En 2025 también quieren penetrar en Suiza, Alemania y Reino Unido.

Imagen de varias colecciones de esta marca malagueña de bolígrafos.

"Nos encontramos en un momento clave, en fase de consolidación y expansión de la marca. Tenemos nuevos mercados llamando a la puerta. Ha ido todo muy rápido", detalla la jefa de producto de Comercial del Sur.

Han conseguido posicionar la marca y que se venda durante todo el año. De hecho, Narbona comenta que ha habido un fuerte repunte de pedidos este pasado San Valentín y que también han conseguido entrar en el segmento de regalo para ocasiones especiales como hitos académicos, bodas, oposiciones, emprendimiento, etcétera.

Los diseños están muy cuidados y, según indica esta profesional, "está de moda todo lo que es analógico y vintage porque en un mundo hiperconectado proponemos el placer de escribir, el lujo de lo analógico y de las cosas que se pueden tocar". El precio de los bolígrafos y plumas varía en función del modelo, pero Narbona recalca que "pese a tener las mismas prestaciones y calidades que un bolígrafo de lujo su coste no es inaccesible ya que no supera los 100 euros".

Le propusieron un reto difícil, lo ha conseguido y va más allá porque esta joven malagueña tiene las ideas claras y una gran capacidad de trabajo. Quiere además que se conozca esta historia en Málaga porque "es un orgullo para mí y una motivación posicionar la marca como símbolo de excelencia malagueña. Cuando me preguntan en el extranjero por los bolígrafos y ven su calidad piensan que están hechos en París o Milán y les digo que no, que son de Málaga".