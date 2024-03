El Gobierno, la Junta de Andalucía y el IMEC firman un acuerdo clave para abrir un centro de chips en Málaga

La creación en Málaga de un centro de innovación de chips del IMEC -la entidad más prestigiosa del mundo en diseño y fabricación de semiconductores- está un poco más cerca. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, han viajado este miércoles a la localidad belga de Lovaina y han suscrito un acuerdo con los dirigentes del IMEC para ratificar el interés por ambas partes en este proyecto, que será estratégico para la economía malagueña, andaluza y española.

Lo que han firmado es un Memorándum de Entendimiento (MoU), es decir, un documento en el que todos se comprometen a hacer este centro, en el que se constata que se va en serio y que tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía pondrán todo el dinero y facilidades necesarias para que este espacio vea la luz en Málaga.

No se han detallado, por ahora, inversiones, plazos ni contrataciones. En una información adelantada en exclusiva por EL ESPAÑOL de Málaga, un documento fechado en noviembre hablaba de una inversión de 250 millones de euros, la contratación de unas 450 personas y su puesta en marcha a finales de 2027. El Gobierno y la Junta han lanzado este miércoles un comunicado conjunto en el que indican que "detalles de esta operación, como las previsiones de contratación, no pueden confirmarse hasta que no se concluya el proceso de negociación".

Oficialmente, lo que han comunicado hoy tras la firma del MoU es que se promueve una línea piloto de tecnologías especializadas para la fabricación de chips avanzados en Málaga, que complementará el trabajo que se hace en Lovaina, donde están especializados en la investigación en silicio. El IMEC solo tiene este centro en Bélgica y el de Málaga será el segundo del mundo.

"La nueva instalación de Málaga tendrá el objetivo de desarrollar nuevos procesos de prototipado de chips de 300mm en nuevos materiales, alternativos al silicio, que actualmente son complicados de combinar con los procesos de CMOS (semiconductores complementarios de óxido metálico). Esta nueva fab, tiene como objetivo responder a las nuevas necesidades de investigación y desarrollo de nuevos prototipos para situarse a la vanguardia de los procesos tecnológicos que se desarrollen durante la próxima década, en campos como la medicina, la fotónica, las tecnologías cuánticas o la realidad aumentada", han detallado.

El Gobierno y la Junta de Andalucía han precisado además que "los dos gobiernos ya han acordado la financiación de la construcción de la nueva instalación, incluyendo la infraestructura y el equipamiento", a la vez que han recalcado que "también han formulado la intención de financiar el centro de una forma sostenible, a medio y largo plazo, para impulsar los beneficios del creciente ecosistema de semiconductores".

Por su parte, el IMEC gestionará las operaciones del centro de Málaga, aportará la tecnología, su experiencia y garantizará el acceso a su red mundial de socios académicos e industriales.

El Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC en inglés) es el centro más importante del mundo en investigación, diseño y fabricación de semiconductores y microelectrónica. Ha habido codazos en Europa por llevarse el segundo centro y Málaga la sido el lugar elegido gracias a la apuesta conjunta de las administraciones y los expertos del sector tecnológico malagueño.