"Málaga no va a morir de éxito, pero debe ordenar comercio y hostelería para ser una ciudad agradable"

Jorge González nació en León pero es más malagueño que el cenachero. Dirige el AC Hotel by Marriott Málaga Palacio desde hace casi 20 años y prácticamente conoce a todo el mundo de la vida política, social, artística o empresarial malagueña y nacional, ya que por las habitaciones del edificio, inaugurado en 1966, han pasado todo tipo de personas famosas.

Aún recuerda una fiesta en una habitación de Ronaldo y Zidane por un partido que organizaron en Málaga en 2007. Esta semana le han nombrado Abanderado de la Feria de Málaga y ha concedido una entrevista a este diario dentro de la sección A título personal.

Acaba de ser elegido Abanderado de la Feria. ¿Qué representa para usted?

Como malagueño de adopción que soy y que me siento, representa un orgullo y a la vez una responsabilidad porque son 40 años de abanderado y me han precedido muchas personalidades de la cultura y la vida social malagueña.

Bueno, usted dirige desde hace muchos años uno de los hoteles más emblemáticos de Málaga y es una de las personas más conocidas en la sociedad local.

Es inevitable porque por el hotel pasa todo el mundo. La gente te conoce y conoces también mucho a la gente. Para mí Málaga es mi ciudad. Es donde llevo ya varios años, donde quiero estar, donde quiero finalizar mi carrera y todo el tiempo que me quede. Disfruto mucho todo lo que conlleva Málaga, su Feria, su Semana Santa, su Navidad, su verano, su primavera, su otoño. Es que todo es bueno en Málaga. Y cada vez que me hacen partícipe de algo que tiene que ver con el día a día de Málaga, pues siempre me hace mucha ilusión.

¿En qué momento ve ahora mismo a la ciudad?

Está pletórica. Hay mucho ambiente en la calle pese al calor. Málaga es una ciudad muy completa todo el año, muy redonda.

Recuerdo una entrevista que le hice durante el confinamiento, en el que se quedó solo a vivir en el hotel. Hace apenas tres años de eso y no se sabía que iba a pasar. ¿Qué le ha quedado a nivel personal de aquella época?

Me ha quedado valorar muchísimo más las cosas, el día a día, la ciudad, socializar, los eventos... Tengo la sensación de que la gente se ha olvidado muy pronto de eso. Nosotros reabrimos el hotel un 6 de julio y había apenas 15 clientes con mucha suerte cuando ahora tenemos a 350. Nos hemos olvidado un poco, en general, porque tenemos tendencia a protestar. Si hace calor porque hace calor, si llueve porque llueve, si no llueve porque también tiene que llover. Desde que hemos vuelto a la normalidad, de verdad, disfruto mucho más de la Feria, del verano, de los chiringuitos, de la playa, de los restaurantes, de la Semana Santa, el festival de cine, de todo. Vamos, yo lo que no quiero es estar en casa. O estoy en el trabajo o estoy en la calle.

Jorge González minutos después de la entrevista.

Es una tendencia porque está siendo un año récord para el turismo en Málaga y la Costa del Sol. En el aeropuerto se han superado por primera vez los 10 millones de pasajeros en el primer semestre. Parece que a la gente le da igual la inflación o la incertidumbre económica.

No creo que dé igual la inflación porque es verdad que estamos viviendo una situación preocupante. No soy muy de ir al supermercado porque no tengo una gran familia. Pero sí es cierto que he hecho recientemente una compra por 168 euros que hace unos meses me costó 120 euros. Y ves lo caro que está todo. Lo que pasa es que la gente está dando prioridad a la diversión, a la cultura, a las vacaciones, al descanso. Es verdad que en lugar de viajar 15 días viajan siete, y la gente está recortando de otro sitio para poder disfrutar de unas vacaciones.

Respecto a lo del aeropuerto hay que señalar que tenemos un índice de visitas internacional altísimo, incluso de gente que está adquiriendo viviendas en Málaga capital y la Costa del Sol. Un amigo mío ha comprado una vivienda en las torres del litoral oeste y me comenta que la mayoría de vecinos van a ser extranjeros. Yo creo que la gente nunca va a dejar de divertirse. Se podrá divertir en mayor o menor medida, pero nunca dejará de hacerlo.

El sector hotelero está teniendo ocupaciones muy altas.

Yo siempre prefiero hablar de los datos de mi hotel para no generalizar y estamos en un dato de ocupación muy bueno, así como de precio y rentabilidad. Sí es verdad que este año estoy notando que está habiendo más reserva de última hora en general. Por ejemplo, si hoy miramos el mes de agosto, que es un mes por excelencia con la Feria y con vacacional, todavía no estamos completos. También es verdad que la oferta tanto en Málaga capital como en la costa es muy amplia, por lo que el visitante en verano se reparte mucho más.

¿Qué sintió cuando Málaga perdió la Expo 2027?

Habría sido fantástico que Málaga hubiera sido la ganadora, además que se lo merecía. Era una candidatura muy bien preparada, muy trabajada y yo creo que la coyuntura política actual hizo que no fuera elegida. Pero, para mí, Málaga es ganadora al quedar en segunda posición desbancando a ciudades tan importantes a nivel mundial y por una diferencia de 11 votos. Eso también es un revulsivo para que la gente quiera venir, estar en Málaga y conocerla.

¿Es de los que piensa que Málaga puede morir de éxito?

No, yo creo no va a morir de éxito. Lo que tiene es que evolucionar. Esto no puede ser café con leche para todo el mundo. Hay que sectorizar y saber dónde queremos posicionarnos. Málaga y la Costa del Sol son lugares donde todo el mundo tiene cabida. Es una ciudad completamente inclusiva y muy divertida. Estaba esta mañana con unos clientes de Cornellá que es la primera vez que vienen a Málaga, han estado siete días y me han dicho que se lo han pasado de escándalo, que quieren repetir y que lo recomendarán a sus amigos. No vamos a morir de éxito, pero tenemos que ordenar. A medida que vas creciendo tienes que ir ordenando el comercio o la restauración para que, además de ser una ciudad divertida, sea también agradable y sostenible, donde se pueda pasear. Por otra parte, otra cosa que destaca de Málaga es que es una ciudad muy segura y eso lo valora mucho el cliente internacional.

El director del Málaga Palacio en la azotea del hotel.

Málaga quiere ir a por el turista de lujo, pero también tenemos el de despedida de soltero. Va a ser difícil buscar un equilibrio.

Para captar al turismo de lujo se tienen que dar una serie de condicionantes y depende también a qué llamemos turismo de lujo. Ya hay personas con alto poder adquisitivo que ha comprado viviendas de lujo en Málaga y se ha instalado aquí. Para el turismo de lujo a nivel comercial tenemos a Marbella que es la cuna y el icono. En Málaga capital tendremos que ir un poquito a remolque porque no vamos a desbancar ahora todo el trabajo de Marbella. Sí somos pioneros en turismo cultural. Al hablar de las despedidas de soltero, claro, tú preguntas a alguien dónde quiere hacer su despedida de soltero y ¿qué te va a decir? Pues Málaga. A Burgos no quiere ir nadie de despedida de soltero. Málaga es una opción, pero tenemos que delimitar. Tú puedes hacer tu despedida de soltero, pero con una normativa. No vale tirarte a la calle y decir la calle es mía. Y en eso yo creo que los malagueños tenemos la responsabilidad de que la gente cuide y se comporte en la ciudad. Yo en eso procuro estar muy concienciado. Cuando veo a alguien en la calle que no cumple una normativa correcta soy de los que llamo la atención. No es por fastidiar la fiesta a nadie, pero me parece que tiene que haber unas normas de convivencia.

¿Qué proyectos considera que son más prioritarios para Málaga a corto o medio plazo?

Para mí es prioritario que se haga el puerto deportivo, que parece que va avanzado. Si quieres atraer a un cliente de nivel y éste tiene un barco tienes que darle un sitio para que pueda atracarlo. A medio plazo hace falta también en Málaga un gran auditorio para poder captar eventos grandes y no tener que limitarse solo al Palacio de Ferias. Tenemos un aeropuerto internacional al que se puede llegar casi desde cualquier parte del mundo y se podrían hacer aquí grandes eventos internacionales. Por otra parte, a mí me gustaría que se hiciera realidad la torre del Puerto. Respeto todas las opiniones, pero creo que ese hotel en el puerto nos ayudaría a posicionarnos más a escala internacional como ciudad atractiva y moderna. Sé que no es del gusto del todo mundo y si sale adelante estupendo y si no, no pasa nada, pero creo que es importante. Otros aspectos que hay que solucionar son la falta de vivienda y la escasez de agua.

¿Reforzaría mucho el hotel del puerto la oferta hotelera de Málaga?

Sí. Es un hotel que contaría con un casino y podría reforzar muchas cosas. Pero no estoy hablando solamente a nivel turístico. El Hotel Vela en Barcelona es un icono y la ciudad se vio reforzada con esa construcción. Creo que en Málaga también podría ser muy positivo.

En su hotel, el Málaga Palacio, no se aburren. Ahora acaban de alojar a los participantes de Master Chef.

Sí, siempre tenemos nuestras cosas. Tenemos a mucho político últimamente por aquí. De repente te viene un evento tecnológico, social o de moda puntero. Hemos tenido a los concursantes de MasterChef que es algo atractivo y curioso, que estuvieron grabando en La Pérgola del Mediterráneo, el nuevo restaurante de Antonio Banderas.

Jorge González lleva casi 20 años dirigiendo el Málaga Palacio.

El Málaga Palacio es un clásico del Festival de Cine, con muchas personas cada día agolpadas en la puerta esperando a ver a los actores y actrices. ¿Le agobia o está ya acostumbrado?

No, que va. Llevamos haciendo el Festival de Cine 18 ediciones. Se ha convertido en algo muy habitual. Son días en los que cambiamos todos nuestros hábitos. El hotel se convierte en un foco mediático donde se presentan proyectos, se hacen entrevistas, programas de televisión, fiestas...

¿Siguen saliendo algunos actores y actrices por la puerta trasera para que no los persigan los fans?

Ya no, se ha normalizado también. Desde que somos presos de las redes sociales hay muy poco que ocultar. El secretismo ese de salir por detrás para que no te vea nadie da igual porque alguien te va a pillar con el móvil, te va a hacer una foto y la va a colgar. La gente del cine está muy presa de sus redes sociales y ya no se oculta tanto, los tiempos han cambiado.

Siendo director de hotel, vacaciones en verano pocas. Aunque prácticamente debe ser difícil todo el año.

Nunca tengo vacaciones. Pero bueno, si tuviera vacaciones o el tiempo que tengo para descansar, yo me quedo en Málaga o en la Costa del Sol. Igual soy muy provinciano, pero no le veo atractivo a tirarme en una playa en Punta Cana, sino que prefiero tirarme en una playa con un buen chiringuito al lado en Torremolinos, Estepona o Marbella y remar en una jábega en Málaga.

Sigue los temas que te interesan