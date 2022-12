El truco para prosperar en las empresas: formación continua y habilidades sociales

Hay que formarse de manera continuada a lo largo de la vida profesional sí o sí. Aquello de obtener una carrera universitaria o cualquier otro tipo de formación, encontrar un trabajo y relajarse se ha acabado, máxime en un contexto como el actual en que todo cambia a una velocidad de vértigo y cualquier aprendizaje pasado o reciente se queda obsoleto en apenas dos o tres años. Directivos de varias empresas como Vértice eLearning, Mayoral, Cepsa y Clue Technologies participaron en el IX Encuentro Tecnológico organizado por EL ESPAÑOL de Málaga y Vértice eLearning en Cervezas Victoria y la conclusión fue tajante: "si no te formas estás muerto". Laboralmente hablando claro.

"La mayoría de los empleos de dentro de cinco años no existen aún, por lo que la formación es super importante. Todas las empresas estamos en época de muchos cambios y hay que hacer reskilling para preparar a las plantillas", señaló José Luis Castro, directivo de Learning Office, Tecnología e Innovación de Cepsa. "La formación es claramente una inversión y no un gasto, es algo que necesitan las empresas para salir adelante", añadió Luis Delgado, director corporativo de recursos humanos en Mayoral.

José Buzón, CEO de Vértice eLearning, señaló que hay que ajustar mejor la demanda y la oferta de personal cualificado para las empresas y recalcó que uno de los grandes retos es "ser más competitivos, fidelizar el talento y acelerar los cambios en la transformación digital".

Apostar por las habilidades blandas y fidelizar el talento

A la hora de contratar a una persona obviamente las empresas van a valorar sus conocimientos puramente técnicos, es decir, si sabe hacer o no el trabajo que se le va a pedir. Pero cada vez cobran más peso las llamadas habilidades blandas -que como dijo Delgado "más que blandas son duras"- es decir, aquellos aspectos ligados al carácter y el comportamiento de las personas como la empatía, el liderazgo, la capacidad de trabajar en grupo, de comunicarse, la asertividad, etcétera. "Echamos para atrás a candidatos porque no vemos desarrolladas esas habilidades blandas y pensamos que esas personas no pueden encajar en la empresa", afirmó Pilar Malpartida, directiva en Clue Technologies, quien recalcó que "en empresas tecnológicas como la nuestra todo es mucho más rápido y una de las habilidades que más se valoran es la capacidad de aprender y de saber más".

"Es importante trabajar en las habilidades blandas y nunca es tarde. Las empresas deben invertir en ello porque es el valor añadido de una persona", afirmó, por su parte, Wendy Lahiton, CHO en Vértice eLearning. "No es fácil trabajar esas habilidades blandas, pero es fundamental hacerlo y hay que invertir para que en los colegios también se enseñe a los niños", apuntó Buzón.

Un momento del encuentro organizado por El Español de Málaga y Vértice eLearning en Cervezas Victoria.

El objetivo de todas las empresas es atraer talento, formarlo para que haya una perfecta combinación entre las necesidades de la compañía y las del propio empleado, y conseguir que se quede. La retención del talento es uno de los temas protagonistas en cualquier reunión de expertos en recursos humanos y hay aspectos claros. José Luis Castro (Cepsa) hizo hincapié en uno de ellos: "Es más caro buscar fuera a alguien que formar al que ya tienes en la empresa". Lahiton (Vértice eLearning) fue en la misma línea: "Para fidelizar el talento hay que trabajar en el bienestar de las personas y en su desarrollo".

Los proyectos del Ayuntamiento de Málaga

La concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana y portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Málaga, Susana Carillo, también estuvo presente en el Encuentro Tecnológico y desgranó varios de los proyectos en los que está inmerso el Consistorio malagueño principalmente en materia de formación e innovación.

Carillo explicó que el Ayuntamiento de Málaga ha presentado 31 proyectos a las convocatorias de los fondos europeos Next Generation por valor de 270 millones de euros y el primero en concederse ha sido uno relacionado con la administración electrónica. "Hemos pasado de que se puedan hacer 200 trámites on line a 400 y el objetivo es digitalizar el 100% de los procesos", indicó.

Otro de los proyectos para los que ya ha obtenido financiación es un market place que permitirá subirse a la venta on line a los pequeños comercios, así como otro que pretende eliminar la brecha digital de forma que los más jóvenes ayudan a los mayores en la realización de trámites a través de sistemas tecnológicos.

"La joya es el Polo Nacional de Contenidos Digitales donde hay 9.000 metros cuadrados destinados a la formación relacionada con el videojuego y donde vamos a montar la primera incubadora para el metaverso", señaló.

La presentación de Powerminds.

Presentación de Powerminds

La jornada finalizó con una divertida presentación de Powerminds, una plataforma creada por Vértice eLearning inspirada en los super héroes con formación en formato píldoras con un soporte audiovisual.

Han empezado a implantarlo con la propia plantilla de esta empresa malagueña. "Todas las empresas necesitan superhéroes para superar los desafíos del día a día y Powerminds está aquí para ayudarles a fortalecer y desarrollar sus poderes o como preferimos llamarles, Powerskills. Cada persona podrá ir a su ritmo, comparar su progreso con sus compañeros y conseguir medallas por sus logros", explicaron.

