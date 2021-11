"No queríamos mostrar más el volcán": el plátano que recauda para La Palma gracias a publicistas malagueños

El plátano que recauda para La Palma gracias a publicistas malagueños: "No queríamos mostrar más el volcán"

Es un gesto común y juguetón. Antes de tomarse un plátano, no son pocos los que desde pequeños arrancaban la pequeña pegatina adherida al fruto y la pegaban en cualquier sitio, por ejemplo, su propia frente. Esa maniobra adquiere con los plátanos de la marca canaria Gabaceras adquiere un significado especial, ya que -gracias a una agencia de publicidad malagueña- esos pequeños stickers cuentan con un código QR que enlaza con una página web a través de la que recaudan fondos para la recuperación de la isla a través del Cabildo de La Palma y Cruz Roja.

Ese enlace ofrece información sobre la situación de la isla y facilita las donaciones a aquellos más afectadas por el paso de la colada de lava del volcán de Cumbre Vieja. Una forma innovadora desarrollada por la agencia malagueña de publicidad Credo que pone el foco en el interés de los ciudadanos de apostar por los plátanos canarios para ayudar al renacimiento de la zona.

El socio de Credo Enrique González de Gor explica a este periódico que extuvieron haciendo trabajo de campo en las propias Islas Canarias para esa gran campaña tan solo una semana antes de que comenzara la erupción del volcán. Cuando estalló la catástrofe, se dieron cuenta de que había que darle una vuelta de 180 grados.

"Se sumaron muchas complicaciones: no sabíamos si habría producto, si se podría considerar premium, cuál sería el precio tras las subida del coste del transporte por la isla...", resume González de Gor.

Junto con la directora de márketing de la compañía Europlátano, Elisa Martínez Duque, decidieron focalizar la campaña en la ola de solidaridad que los palmeros han sentido por parte del resto del país.

"Hemos decidido no mostrar más imágenes del volcán, que ya todos hemos visto, y poner el foco en el optimismo y la resiliencia", indica González de Gor. Una apuesta por la capacidad de renacer de las cenizas que no imaginaban que tendrían que desarrollar cuando ganaron este año el concurso nacional de la compañía Europlátano y la erupción del volcán no parecía una opción.

Justamente el origen de los plátanos de la marca Gabaceras -propiedad de Europlátano- está en una de las zonas más afectadas por la catástrofe natural, el valle de Aridane. Otro de los focos de la campaña de Credo está en trasladar cuál es el proceso que se lleva a cabo con los plátanos para eliminar la ceniza volcánica y por qué esta, pese a arañar la piel de la fruta, no perjudica ni el sabor ni las propiedad.

