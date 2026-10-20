Gran fiesta medieval ideal para visitar del 23 al 25 de octubre: zoco con 38 puestos, actuaciones y talleres gratuitos

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LO ESENCIAL Las claves La Colonia Santa Inés en Málaga celebra la séptima edición de su fiesta 'Sueños Medievales' del 23 al 25 de octubre en el distrito Teatinos - Universidad. El evento contará con un zoco temático de 38 puestos de artesanía ubicado en la calle Manuel Rivadeneyra, además de talleres infantiles gratuitos y juegos de madera. La programación ofrece entretenimiento variado que incluye pasacalles, teatro de calle, danza del fuego, títeres, magia y exhibiciones de antiguos oficios.

Una barriada malagueña se convertirá este fin de semana en un escenario medieval con actividades para todas las edades. La Colonia Santa Inés, en el distrito Teatinos - Universidad, celebra esta cita entre el 23 y el 25 de octubre en su séptima edición.

El evento, llamado Sueños Medievales, antes denominado Sueños colonos, tendrá lugar en la calle Manuel Rivadeneyra y ofrecerá un zoco temático con 38 puestos de artesanía.

La programación incluye pasacalles musicales, teatro de calle, actuaciones de tambores y gaitas, danza, magia, títeres, exhibiciones de alfarería y antiguos oficios.

Asimismo, habrá juegos tradicionales de madera y talleres infantiles gratuitos.

El comienzo de las actividades tendrá lugar el viernes, 23 de octubre a las 17:30 horas, con la apertura del zoco y un pasacalles.

El sábado, 24 de octubre, el zoco abrirá sus puertas a las 11:00 horas, junto con la ludoteca y los espacios de juegos tradicionales.

A lo largo del día se desarrollarán talleres infantiles, espectáculos musicales, teatro de calle, magia, títeres y actuaciones de danza. La jornada continuará hasta la noche con pasacalles y un espectáculo de danza del fuego.

Al día siguiente, la programación se inicia nuevamente a las 11:00 horas con la apertura del zoco y las zonas de juego. Las propuestas de la jornada incluyen el taller infantil de creación de marionetas, actuaciones musicales, el teatro de calle, los títeres y los espectáculos de danza.

Historia

La Colonia de Santa Inés es un barrio con una historia muy ligada a la industria del ladrillo y la cerámica. Su origen se encuentra en la actividad de la fábrica impulsada por el empresario Modesto Escobar Acosta, que promovió la construcción de viviendas e infraestructuras para los trabajadores y sus familias.

Ese pasado industrial ha dejado huella en la identidad de la barriada y ayuda a entender el vínculo que mantiene con la artesanía, uno de los elementos que se recuperan en celebraciones como Sueños Colonos.

Uno de los edificios que conserva parte de esa historia es la actual Biblioteca Municipal José María Hinojosa. El inmueble fue construido para albergar una Casa de Socorro y se terminó en 1930.

Su arquitectura mantiene elementos de ladrillo y cerámica vidriada, materiales que se fabricaban en la propia colonia. El edificio se convirtió en biblioteca en 1978 y es uno de los puntos de interés para conocer el patrimonio histórico de la zona.