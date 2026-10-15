Gran fiesta gastronómica del 16 al 18 de octubre: tapas a 4 euros con bebida incluida, música y animación infantil

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LO ESENCIAL Las claves Pizarra celebra la XVIII Ruta de la Tapa del 16 al 18 de octubre con la participación de 19 restaurantes del municipio. Las tapas tendrán un precio de 4 euros con bebida incluida, con opciones infantiles a 3 euros y cócteles a 5 euros. Los asistentes podrán votar por su tapa favorita a través de la aplicación móvil FedelApp y participar en sorteos. El evento contará con actuaciones musicales, animación infantil y servicio de ludoteca durante todo el fin de semana.

El pueblo malagueño de Pizarra celebra este fin de semana una de sus fiestas más tradicionales, dedicada a la gastronomía local, con la participación de 19 restaurantes del municipio.

La Ruta de la Tapa de Pizarra está declarada de Singularidad Turística Provincial y tendrá lugar del 16 al 18 octubre, según han dado a conocer desde el Ayuntamiento.

Cada restaurante o bar ofrecerá su propia tapa, creada para la ocasión, y con un precio de 4 euros con bebida incluida. Además, algunos bares ofrecerán propuestas infantiles a un precio de 3 euros con agua o refresco.

Igualmente, en la ruta también se incluyen cócteles, que costarán 5 euros.

El evento volverá a apostar por la aplicación móvil FedelApp, donde los participantes en la ruta podrán sellar su visita a los distintos establecimientos, votar por su tapa favorita y participar en variados sorteos.

Las jornadas estarán amenizadas por actuaciones y animación infantil. Además, habrá un servicio de ludoteca.

Las tapas que participan en la edición 2026 son: Restaurante La Azotea (Mini uramaki langostino y panko); La Rotisería (El Secreto de Burgos); El Bodegón de Juani (Pularda rellena de ciruelas pasas, pistacho y piñones): Pizzería Postigo (Suprema cremosa con toque de huerta); Cafetería Kiwi (Bocao Bao); La Talega Mediterránea (Festival Rossini); Trattoria Di Capri (Tierra y fuego); Los Pacheco Gastrobar (Lingote se bacalao confitado); Cafetería La Callejuela (La carnecita de la madre de la Ro); Bar la Piscina (Calakimchy); Churros y Chocolate Adan (Torrezno de Churro); y Bar la Estación (Tapa, tren y caña).

Las propuestas de tapas infantiles son: La Talega Mediterránea (Viva la fiesta);Cafetería Kiwi (Bomba de Patata); Bar La Piscina (Palomitas de Pollo); El Bodegón de Rossi (Albóndigas caseras con salsa de almendras);La Trattoría Di Capri (Tacosaurio); Rotisería (SalchiChispa); Churros y Chocolate Adan (Volcán de nutella y lacasitos); y Bar La Estación (Las tres delicias).

Los 7 establecimientos que ofrecerán los cócteles que se podrán degustar en la XVIII Ruta de la Tapa de Pizarra son: La Azotea Cóctel (Pachamama); Sala Alex's (Long Autum); Bar Sirocco (Macedonia); Pub Mario's (MAI TAI); Milord Lounge (Sensual Anochecer); Palacio café con copas (Margarita fresca); y Nugaru (Tentación).

Este evento gastronómico está organizado por el Ayuntamiento de Pizarra, Fedelhorce y los hosteleros de la localidad. Según han apuntado desde el Consistorio, este tipo de citas son un foco de atracción turística y, a la vez, contribuyen a la promoción de los municipios de la provincia.