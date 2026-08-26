La feria medieval ideal para visitar desde el 27 de agosto: mercadillos, ruta de la tapa y espectáculos

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival 3 Culturas de Frigiliana se celebrará del 27 al 30 de agosto de 2026 y homenajea la convivencia entre cristianos, musulmanes y sefardís. El evento incluye un mercado medieval, ruta de la tapa con propuestas culinarias de las tres culturas y numerosas actividades familiares y musicales. Este año, los tradicionales espectáculos pirotécnicos serán sustituidos por un espectáculo multimedia debido al riesgo de incendios. Habrá un servicio de lanzadera entre los parkings y el pueblo para facilitar el acceso durante los días de la feria.

Uno de los pueblos blancos más conocidos de la Axarquía malagueña se prepara para celebrar una de sus citas más esperadas. Se trata del Festival 3 Culturas de Frigiliana, que rinde homenaje a la convivencia entre cristianos, musulmanes y sefardís que marcaron la España medieval.

Esta feria se celebrará del 27 al 30 de agosto de 2026, y durante cuatro días, el casco histórico morisco del municipio se transformará en un gran escenario con numerosas actividades para toda la familia.

El festival tiene lugar en el barrio histórico morisco de Frigiliana, reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, y está declarado Fiesta de Interés Turístico.

A pesar de que el municipio apenas supera los 3.000 habitantes, el evento llega a congregar cada año a más de 20.000 visitantes. Frigiliana es conocida como la "Villa de las Tres Culturas" por las civilizaciones árabe, morisca y cristiana que dejaron su huella en sus calles.

Uno de los grandes atractivos es el mercado medieval, que se instala en las callejuelas empedradas del Barrio Alto. Decenas de puestos seleccionados ofrecerán desde artículos de cuero y cosmética natural hasta productos gastronómicos tradicionales de inspiración andalusí.

Junto al mercadillo, la ruta de la tapa es una de las actividades más populares entre quienes se acercan al festival, permitiendo recorrer distintos establecimientos del pueblo probando propuestas culinarias vinculadas a las tres culturas que dan nombre al evento.

El programa musical incluirá actuaciones repartidas por plazas, miradores y espacios cerrados del pueblo.

Entre los artistas confirmados para esta edición figuran Festicultores, Los Aslándticos, Shabu, Aborígena, La Vinilo y Los 4 Fantásticos, además del cantante El Kanka, que actuará el domingo 30 a las 22.00 horas.

La programación también contempla coloridos pasacalles, actuaciones al aire libre y actividades familiares.

Una novedad importante afecta al tradicional cierre del festival: los organizadores han suspendido los espectáculos pirotécnicos de apertura y clausura debido a las restricciones por riesgo de incendio forestal, y los sustituirán por un espectáculo multimedia.

El programa se completa con conferencias y mesas redondas sobre el legado andalusí, las relaciones interreligiosas en el Mediterráneo y la relevancia histórica de la convivencia, así como exposiciones temáticas repartidas por los espacios culturales del municipio.

Dada la elevada afluencia de público que se espera durante los cuatro días de festejos, Frigiliana habilitará un servicio de lanzadera entre los parkings designados y la rotonda de acceso al municipio, operativo desde las 19:00 hasta las 3:00 de la madrugada.