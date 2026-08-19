La feria medieval ideal para visitar desde el 20 de agosto: mercadillos, gastronomía y exhibiciones

Las claves

Las claves Generado con IA Teba celebra del 20 al 23 de agosto la XX edición de las Jornadas Escocesas Douglas' Days, con mercado medieval, teatro, música y gastronomía. La fiesta rememora la historia del noble escocés Sir James Douglas, clave en la conquista del castillo de Teba en 1330 y el vínculo histórico con Escocia. El programa incluye mercadillos, espectáculos, pasacalles, teatro, conciertos y actividades para toda la familia, destacando la implicación de la comunidad local. Durante el evento, se realizan visitas al patrimonio local y se refuerzan los lazos culturales entre Teba y Escocia, con la participación activa de asociaciones y voluntariado.

El pueblo malagueño de Teba se prepara para una de sus citas más singulares. Del 20 al 23 de agosto, el municipio celebra la vigésima edición de las Jornadas Escocesas Douglas' Days, cuatro días de historia, mercado medieval, teatro, música y gastronomía que cada año atraen a más visitantes y consolidan a esta localidad como un referente cultural y turístico en pleno mes de agosto.

La cita, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, convierte al pueblo entero en un gran escenario al aire libre durante todo el fin de semana, con mercadillos, exhibiciones y actividades para toda la familia.

El origen de esta celebración se remonta a 1330, cuando el noble escocés Sir James Douglas —conocido como el "Braveheart malagueño"— se sumó a las tropas de Alfonso XI en su lucha contra el reino nazarí de Granada.

Douglas viajaba hacia Tierra Santa portando el corazón embalsamado del rey Roberto I de Escocia (Robert the Bruce) cuando su intervención resultó clave en la conquista del castillo de La Estrella, en Teba.

Sin embargo, él y la mayoría de sus caballeros murieron en la batalla. Sus restos, junto con el relicario del corazón real, fueron devueltos por el emir Muhammed IV al rey Alfonso XI y trasladados posteriormente a Escocia.

Ese vínculo histórico entre Teba y Escocia se mantiene vivo hoy en día, incluso a través de la Escuela Municipal de Gaitas, impulsada por Leslie Thompson, en la que ya participa una docena de alumnos.

Programa

Jueves 20 de agosto

Arranque oficial de las jornadas con la presentación del cartel de esta vigésima edición y del libro "Il Cavaliere Nero", dedicado a la figura de Sir James Douglas.

Por la tarde, la Plaza de la Constitución acoge el acto inaugural, con la interpretación de la Douglas' March to Teba, la actuación del alumnado de la Escuela de Gaitas y la imposición del banner al representante escocés Philip Graeme Lawson Barlow.

Viernes 21 de agosto

Apertura del mercado medieval, que llenará las calles San Francisco, Grande y Herradores de puestos de artesanía y gastronomía ambientados en la época.

Habrá espectáculos itinerantes, personajes históricos, pasacalles y animación para todos los públicos, además de la inauguración institucional de las jornadas.

Por la noche llega uno de los momentos más esperados: la representación teatral "Lágrimas por Itaba", un recorrido escénico por distintos espacios del municipio que recrea la batalla de Teba y la figura del caballero escocés.

Sábado 22 de agosto

Recepción oficial a autoridades, comitiva de homenaje a Sir James Douglas y acto conmemorativo junto a su monumento.

Por la tarde reabren el mercado medieval y el rincón infantil, y la actividad "Conquista de las alquerías tebeñas" invita a recorrer el municipio ambientado con motivos mudéjares gracias a la implicación vecinal. La jornada se cierra con el concierto del grupo Mardanis en la Plaza de España.

Domingo 23 de agosto

Jornada de puertas abiertas dedicada al patrimonio local, con visitas al Museo Histórico Municipal, la Casa-Museo Etnológico, la Iglesia de la Santa Cruz Real y la Ermita de Nuestro Padre Jesús. El mercado medieval y el rincón infantil seguirán abiertos hasta el cierre de las jornadas.

Esta fiesta ha sido presentada por el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Teba, Cristóbal Corral. Ambos han destacado el crecimiento continuo del evento a lo largo de sus veinte ediciones y el papel activo de la ciudadanía.

Tanto López Mestanza como Corral han subrayado que el éxito de esta cita depende del trabajo conjunto de asociaciones, colectivos y voluntariado local, que año tras año mantienen viva esta historia y refuerzan los lazos entre Teba y Escocia.