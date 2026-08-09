El mercadillo medieval ideal para visitar hasta el 12 de agosto: puestos de artesanía, música y gastronomía

Las claves

Las claves Generado con IA Montejaque celebra su mercadillo medieval del 10 al 12 de agosto, coincidiendo con la Semana Cultural del municipio. El evento ofrece puestos de artesanía local, productos tradicionales como embutidos, quesos y dulces moriscos, además de pan de horno de leña. La programación incluye música, espectáculos y talleres infantiles que acercan a los niños al ambiente artesanal y festivo. El mercadillo abre por la tarde y se prolonga hasta la medianoche, aprovechando el clima agradable de la Serranía de Ronda.

Si buscas una escapada de verano que combine historia, tradición y ambiente festivo, el pueblo de Montejaque, en plena Serranía de Ronda, tiene la cita perfecta. Del 10 al 12 de agosto, sus calles se transforman en un auténtico escenario medieval con motivo de su tradicional mercadillo.

Montejaque, con apenas un millar de habitantes y a solo dos kilómetros de Benaoján, se prepara cada año para acoger este evento medieval, que coincide con la Semana Cultural del municipio. El centro del pueblo se llena de estandartes, puestos ambientados y decoración de la época.

El mercado despliega una amplia variedad de puestos de artesanía local y productos tradicionales: embutidos, quesos curados, dulces de inspiración morisca y pan elaborado en horno de leña son algunos de los sabores que se pueden degustar mientras se recorren los puestos.

La programación se completa con música y espectáculos pensados para todos los públicos, que se suceden a lo largo de las tres jornadas.

El mercadillo también tiene un espacio reservado para las familias. A lo largo de estos días se organizan talleres y actividades infantiles pensadas para acercar a los niños al oficio artesano y al ambiente festivo de la época, convirtiendo la visita en un plan perfecto para hacer en familia.

El mercado suele abrir sus puertas a última hora de la tarde y se prolonga hasta la medianoche, aprovechando las temperaturas más suaves del verano serrano.

Montejaque se encuentra a unos 21 kilómetros de Ronda, lo que lo convierte en una excursión accesible tanto para quienes veranean en la Costa del Sol como para quienes buscan una escapada de interior.