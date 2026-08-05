La feria gastronómica ideal para visitar a partir del 7 de agosto: platos de jamón a 5 euros, 65 puestos y música en directo

Las claves

Las claves Generado con IA Del 7 al 16 de agosto se celebra en el Paseo Marítimo de Estepona la XI edición del Certamen Mundial de Jamón Popi. El evento contará con 65 expositores y platos de jamón y otros productos a precios populares de cinco euros. Participarán productores de 'Sabor a Málaga', ofreciendo jamón de castaña, quesos de cabra, embutidos y vinos locales. La feria incluye música en directo con 10 conciertos gratuitos y exhibiciones de maestros cortadores de jamón.

Estepona vuelve a convertirse este verano en uno de los grandes epicentros gastronómicos de Andalucía con la celebración de la XI edición del Certamen Mundial de Jamón Popi Ciudad de Estepona, uno de los eventos con más tradición de la localidad.

Se desarrollará del 7 al 16 de agosto en el Paseo Marítimo. Fue declarado Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía en 2023 y reúne cada año a más de 500.000 personas.

Durante diez jornadas, productores, empresas, profesionales del corte de jamón y visitantes procedentes de dentro y fuera de la provincia se darán cita en torno a una propuesta que combina gastronomía, promoción agroalimentaria y música en directo.

El certamen ocupará más de un kilómetro del Paseo Marítimo de Estepona, con una oferta de 65 expositores que permitirá a los visitantes recorrer distintas propuestas gastronómicas, comerciales y de ocio.

Uno de los grandes atractivos para el público será, precisamente, el precio: los asistentes podrán disfrutar de platos y consumiciones a un precio popular de cinco euros, entre los que se incluyen jamón recién cortado, productos derivados del cerdo, quesos, panes artesanales, vinos y otras elaboraciones agroalimentarias de calidad.

Una decena de productores adheridos a Sabor a Málaga ofrecerán una muestra representativa de la riqueza y diversidad de la despensa provincial, con productos como jamón de castaña, quesos de cabra, embutidos, panes artesanales y vinos malagueños, entre otros.

Su presencia permitirá acercar al público productos singulares y de calidad elaborados en la provincia, favoreciendo además el contacto directo entre productores y consumidores.

El certamen permitirá también conocer de cerca el trabajo y la destreza de los maestros cortadores, una profesión que constituye una parte esencial de la cultura gastronómica vinculada al jamón.

La XI edición del Certamen Mundial de Jamón Popi Ciudad de Estepona estará amadrinada un año más por Eva Ruiz, presentadora de Canal Sur y conductora del programa La tarde, aquí y ahora.

El evento brindará igualmente una propuesta de ocio abierta a todos los públicos, con una programación musical gratuita bajo el sello Jamón Festival Music, que constará de un total de 10 conciertos, uno cada noche.