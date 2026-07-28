La feria medieval junto al mar ideal para visitar este fin de semana: puestos de artesanía, pasacalles y talleres infantiles

Las claves

Las claves Generado con IA El Mercado Medieval de El Castillo de la Duquesa se celebra del 28 de julio al 3 de agosto de 2026 en Manilva, junto a la histórica fortaleza costera. El evento ofrece puestos de artesanía y alimentación, pasacalles musicales, espectáculos, exhibiciones y talleres infantiles para todos los públicos. El mercado abre cada día desde las 19:00 hasta las 2:00 de la madrugada, adaptándose al ambiente nocturno y el calor veraniego de la costa. La programación infantil destaca con juegos de época, manualidades y demostraciones, reforzando el carácter familiar de la feria.

Manilva vuelve a vestirse de Edad Media esta semana con una de sus citas más tradicionales. El Mercado Medieval de El Castillo de la Duquesa se celebra del 28 de julio al 3 de agosto de 2026 en los alrededores de la fortaleza de El Castillo de la Duquesa.

El enclave elegido no es casual. El Castillo de la Duquesa, situado en el litoral de Manilva, es una histórica fortaleza del siglo XVIII construida para proteger la costa de los ataques piratas, y su privilegiada ubicación junto al mar Mediterráneo la convierte en un escenario ideal para eventos temáticos.

La oferta del mercado está pensada para todos los públicos. El evento contará con puestos de artesanía y alimentación, animación de calle, pasacalles musicales, exhibiciones, espectáculos y talleres infantiles.

En ediciones anteriores celebradas en este mismo entorno, la feria reunió más de 40 stands de artesanía, gastronomía, hostelería y manualidades.

Los horarios están adaptados al calor del verano y a la vida nocturna de la costa: el mercado abre todos los días desde las 19:00 hasta las 2:00 de la madrugada, de modo que se puede visitar tanto al atardecer como en plena noche, cuando el ambiente festivo alcanza su punto álgido.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la programación infantil. Además de la citada oferta de talleres infantiles, la experiencia en otras ferias medievales de la provincia demuestra que este tipo de actividades suele incluir juegos de época, manualidades y pequeñas demostraciones pensadas para los más pequeños.

No es la primera vez que el municipio malagueño se convierte en escenario de este tipo de eventos este verano. Semanas atrás, el paseo marítimo de Sabinillas, entre la Plaza de los Maestros y la Colonia, acogió también un mercado medieval centrado en la artesanía, la gastronomía, la música, las exhibiciones y la animación de calle.

La propuesta buscaba crear un espacio pensado para pasear con calma, detenerse en los puestos, probar productos y disfrutar de las actuaciones repartidas a lo largo de la jornada, una filosofía que se repite ahora en El Castillo de la Duquesa.