El mercadillo marinero ideal para visitar este fin de semana: 50 puestos, actividades para niños y música

Las claves

Las claves Generado con IA El Mercado Marinero de Nerja se celebra del 16 al 19 de julio en la Plaza de los Cangrejos, con horario de tarde-noche. El mercadillo contará con 50 puestos de artesanía, comida y bebida, decorados con temática pesquera. Habrá actividades para niños, talleres infantiles y espectáculos sorpresa a lo largo de la noche. El evento se desarrolla en uno de los paseos marítimos más animados de Nerja durante el verano.

Los mercadillos son uno de los planes por excelencia en la Costa del Sol durante el verano. Una de sus localidades estrena este fin de semana una nueva edición de su Mercado Marinero, una cita que cada julio transforma el paseo marítimo en una feria con puestos, música y actividades para todas las edades.

Se trata del mercadillo de Nerja, que se celebrará en la conocida Plaza de los Cangrejos del 16 al 19 de julio, en horario de tarde-noche.

La propuesta abrirá sus puertas todos los días desde las siete de la tarde hasta las dos de la madrugada. No es un mercadillo cualquiera, ya que aquí el atractivo está precisamente en pasear de noche, con el runrún del mar de fondo y los puestos iluminados a lo largo del paseo.

Contará con artesanía, puestos de comida y bebida, y una decoración pensada al detalle para que el visitante sienta que camina por un enclave pesquero.

También habrá exhibiciones y espectáculos que irán apareciendo por sorpresa entre el público a lo largo de la noche, así que conviene no tener prisa y dejarse llevar.

Para las familias, el mercado también ha reservado su hueco, con talleres infantiles pensados para que los niños no se limiten a acompañar a los mayores de puesto en puesto, sino que tengan su propia actividad dentro del evento.

La Plaza de los Cangrejos y su paseo marítimo son ya de por sí una de las zonas con más ambiente de Nerja en verano, así que el mercado se suma a un entorno que en estas fechas suele estar lleno de gente paseando, cenando en las terrazas cercanas o simplemente disfrutando de la noche.