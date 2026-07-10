El mercadillo artesano junto al mar que tienes que visitar este verano: 30 puestos, gastronomía y atracciones

Las claves

Las claves Generado con IA Estepona celebra su tradicional mercadillo estival junto al mar hasta el 6 de septiembre, con 30 puestos de artesanía, gastronomía y atracciones. El mercadillo busca dar visibilidad a los artesanos, fomentar la economía local y ofrecer una alternativa de ocio en la temporada alta. Los puestos abren jueves, viernes, sábados y domingos, mientras que las atracciones infantiles funcionan todos los días de la semana. Durante el Certamen del Jamón 'Popi Ciudad de Estepona', el mercadillo abrirá todos los días para atender el aumento de visitantes.

Los mercadillos junto al mar son parte del verano: muchas ciudades y pueblos montan durante toda la temporada diferentes zonas de ocio en sus paseos marítimos para el disfrute de vecinos y visitantes. Es el caso de Estepona, que repite con su tradicional mercadillo estival, abierto hasta el próximo 6 de septiembre.

Este espacio reúne una treintena de puestos de artesanía, propuestas gastronómicas y atracciones, consolidándose como uno de los planes imprescindibles para disfrutar de las noches de verano junto al mar.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Estepona, busca ampliar la oferta de ocio durante la temporada alta y, al mismo tiempo, dar visibilidad al trabajo de los artesanos, fomentar la actividad económica local y poner en valor la artesanía como una expresión cultural y una fuente de empleo.

Quienes visiten el mercadillo podrán recorrer los diferentes puestos de productos elaborados de forma artesanal, descubrir artículos únicos y disfrutar de una variada oferta gastronómica mientras pasean por uno de los enclaves más concurridos del municipio durante los meses estivales.

Los puestos de artesanía y gastronomía permanecen abiertos los jueves, viernes, sábados y domingos, mientras que las atracciones infantiles funcionan todos los días de la semana.

Además, durante la celebración del Certamen del Jamón 'Popi Ciudad de Estepona', que también se celebra en la misma zona, los puestos artesanos abrirán de forma excepcional todos los días para atender el incremento de visitantes que registra la ciudad con motivo de este evento.

El horario de funcionamiento del mercadillo es de 19.00 a 00.00 horas, una franja pensada para aprovechar las temperaturas más agradables de la jornada y disfrutar del ambiente nocturno del paseo marítimo.

El mercadillo se ha consolidado como una de las propuestas estivales más populares de Estepona, y se adaptará a la programación de eventos municipales que se celebren en el paseo marítimo durante el verano, con el objetivo de garantizar la convivencia entre las distintas iniciativas previstas.