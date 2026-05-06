La ciudad con las mejores playas de Andalucía: galardonada con 10 banderas azules por la calidad de sus aguas

Las claves

Las claves Generado con IA España lidera mundialmente en calidad de playas con 794 Banderas Azules para 2026, de las cuales 677 son para playas. Marbella destaca en Andalucía con 10 Banderas Azules, repartidas entre 8 playas y 2 puertos deportivos, siendo el único municipio andaluz en el top 10 nacional. Las playas reconocidas deben cumplir estrictos estándares de limpieza, salubridad, gestión ambiental, seguridad y servicios para obtener la Bandera Azul. Sanxenxo encabeza la clasificación nacional con 21 Banderas Azules, seguido por municipios como Vigo, Águilas, Cartagena y Orihuela.

España vuelve a situarse como referente mundial en calidad de playas y puertos deportivos al alcanzar en 2026 un total de 794 Banderas Azules, lo que supone 44 más que en 2025. De ellas, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y 6 a embarcaciones turísticas.

El programa Bandera Azul, que celebra 40 ediciones consecutivas desde 1987, está presente en 51 países de los cinco continentes y en más de 5.000 enclaves costeros y fluviales. España mantiene su liderazgo global en playas certificadas, concentrando aproximadamente el 15% de todas las Banderas Azules del mundo en playas, con un total de 677 distintivos.

Además, 14 playas españolas reciben el reconocimiento por primera vez este año.

En el ámbito andaluz, la ciudad que destaca por encima del resto es Marbella, que se consolida como el principal referente regional con 10 Banderas Azules en total, distribuidas en 8 playas y 2 puertos deportivos. Es el octavo municipio de España con más Banderas Azules y el único de Andalucía en el top 10.

Entre sus playas distinguidas se encuentran Cabopino, El Cable, El Faro, La Fontanilla, Nagüeles-Casablanca, Los Monteros (Adelfas), San Pedro de Alcántara (Guadalmina) y Venus-Bajadilla, a los que se suman dos instalaciones náuticas (Puerto Deportivo de Marbella y Puerto José Banús) reconocidas por su calidad y servicios.

A nivel estatal, el liderazgo recae en Sanxenxo, que encabeza la clasificación con 21 Banderas Azules, de las cuales 18 corresponden a playas y 3 a puertos deportivos. Le siguen municipios como Vigo (13), Águilas (12), Cartagena (12), Orihuela (11), Sitges (11), Cullera (10), Dénia (9) y Torrevieja (9).

La Bandera Azul se ha consolidado como uno de los principales indicadores internacionales de calidad. La calidad del agua es un requisito imprescindible para obtenerla: las playas deben cumplir estándares muy exigentes de limpieza y salubridad, con controles periódicos que garantizan que el baño es seguro y libre de contaminación.

También evalúa la gestión ambiental del entorno, la limpieza de las playas, la correcta gestión de residuos y la protección de los ecosistemas. A ello se suman criterios relacionados con la seguridad y los servicios, como la presencia de socorristas, la accesibilidad, la señalización o la disponibilidad de primeros auxilios.