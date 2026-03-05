El pueblo de Málaga que se convierte en un mercadillo gastronómico este fin de semana: guisos tradicionales gratis

Las claves nuevo Generado con IA Algatocín celebra este fin de semana la XIV Feria Gastronómica y Cultural ‘Hinojá’, con degustaciones gratuitas de guisos tradicionales. El evento incluye una veintena de puestos de productores y artesanos locales que ofrecen productos típicos y elaboraciones culinarias. La feria propone actividades como talleres, música en directo, visitas guiadas y un concurso popular de recetas con hinojos. ‘Hinojá’ pone en valor la gastronomía local y fomenta el turismo rural, consolidándose como cita destacada en la provincia de Málaga.

La provincia de Málaga se llena de sabor y tradición cada fin de semana con sus fiestas gastronómicas. Se ofrecen mercadillos de productos locales y degustaciones gratuitas de platos típicos, en una combinación de cultura, ocio y cocina en los pueblos.

El pequeño municipio malagueño de Algatocín se transformará este fin de semana en un auténtico mercadillo gastronómico. La localidad acoge los días 7 y 8 de marzo la XIV edición de su Feria Gastronómica y Cultural ‘Hinojá’, una cita declarada de Singularidad Turística Provincial que combina tradición, cocina local y actividades para toda la familia.

La feria contará con una veintena de puestos en los que productores locales y artesanos mostrarán y venderán sus productos, desde elaboraciones culinarias hasta trabajos artesanales típicos de la zona.

El plato fuerte de la ‘Hinojá’ serán las degustaciones gratuitas. Los visitantes podrán probar tortillas de cuchara y el tradicional potaje de hinojos, una planta silvestre muy presente en el entorno y protagonista de los platos típicos de Algatocín.

La cita incluye también actividades paralelas como talleres gastronómicos, verbenas con música en directo, visitas guiadas por los rincones más pintorescos del municipio y un concurso popular de recetas con hinojos, en el que los propios vecinos presentan sus creaciones ante un jurado.

Desde su primera edición en 2012, y a excepción del año 2021 por la pandemia, la ‘Hinojá’ se ha consolidado como un escaparate del patrimonio gastronómico y cultural de Algatocín.

Además de poner en valor los productos locales, la feria atrae cada año a numerosos visitantes, impulsando el turismo rural y la economía del municipio.

Quienes se acerquen este fin de semana a Algatocín podrán disfrutar de una combinación única de sabores, música y tradición en un entorno natural privilegiado, donde los aromas del potaje de hinojos serán protagonistas.