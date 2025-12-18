El bonito mercadillo navideño que puedes visitar gratis en un pueblo de Málaga: gastronomía, artesanía y música

Las claves nuevo Generado con IA El mercadillo navideño de Mijas Pueblo, en Málaga, se celebra por tercer año en la plaza de la Constitución y es de acceso gratuito. El mercado estará abierto hasta el 5 de enero, de 11:00 a 19:00 horas, contando con nueve cabañas de comerciantes y artesanos y dos puestos solidarios. Ofrece productos de artesanía, una variada oferta gastronómica, ambientación musical y decoración navideña por todo el pueblo. Mijas Pueblo es considerado uno de los destinos más bonitos de Málaga en Navidad, destacando también su tradicional belén municipal.

La Navidad ya se deja sentir en la provincia de Málaga y uno de los enclaves que vuelve a vestirse de ambiente festivo es Mijas Pueblo, donde se celebrará, por tercer año consecutivo, su ya tradicional mercadillo navideño.

Esta zona de compras se ubica ya en la plaza de la Constitución, un espacio emblemático que se convertirá en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El mercado abrirá sus puertas hasta el 5 de enero, en horario ininterrumpido de 11:00 a 19:00 horas.

En total, se instalarán nueve cabañas de comerciantes y artesanos del municipio, a las que se suman dos puestos solidarios gestionados por las organizaciones Piache y AFA Mijas.

En los distintos stands se podrán encontrar productos de artesanía y una amplia oferta gastronómica, con artículos ideales tanto para regalar como para degustar durante el paseo.

Además de las compras, el mercadillo contará con ambientación musical y una decoración navideña que se extiende por todo el pueblo.

Por otra parte, Mijas Pueblo es una de las localidades más buscadas en estas fechas. La IA lo elige como el pueblo más bonito de Málaga en Navidad porque reúne tres elementos esenciales: "una belleza arquitectónica y natural incomparable, un ambiente festivo que se siente auténtico y una atmósfera de cuento que se intensifica con las luces, la música y los mercadillos".

"Sus calles empedradas y sus casas encaladas ya poseen encanto por sí mismas, pero la decoración de la temporada las eleva a otro nivel. Las luces cálidas, las guirnaldas colgando de los balcones y las plazas adornadas crean un ambiente mágico que envuelve a todo el casco histórico", añade.

El belén municipal es otro punto de interés, cuidadosamente montado cada año y muy visitado por locales y turistas.