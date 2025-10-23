El mercadillo marinero que llega a un pueblo de Málaga este fin de semana: paella a 5 euros, talleres, sorteos y exhibiciones

La provincia de Málaga será escenario este fin de semana de una celebración muy marítima que se organiza cada año para poner en valor las tradiciones de la Costa del Sol. Se trata de la Fiesta del Mar de Estepona, que tendrá lugar en el Puerto Deportivo con actividades para toda la familia.

Se celebrará este sábado 25 de octubre, enmarcada dentro del programa provincial 'Fiestas del Mar en los Puertos: una nueva forma de vivir la Costa del Sol'. Este programa tiene como objetivo poner en valor los puertos y el litoral de la provincia como espacios de encuentro, cultura y sostenibilidad, con actividades que fomentan el conocimiento y el respeto por el entorno marino.

Se trata de una jornada diseñada para acercar la riqueza natural, cultural y humana del mar a la ciudadanía. Bajo el lema 'Todo lo que el mar nos ofrece, nos regala y nos enseña', el Puerto Deportivo de Estepona se convertirá en un escenario abierto a todos con propuestas que combinan deporte, naturaleza, gastronomía y cultura marinera.

La Fiesta del Mar de Estepona comenzará a las 10:00 horas con los cursos de vela, remo y pádel surf organizados por el Real Club Náutico de Estepona. Habrá tres turnos, de 10:00 a 12:30 horas, de 12:30 a 15:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas, pensados para diferentes edades y niveles.

Estas actividades se desarrollarán en el edificio del Club Náutico y las personas interesadas en participar pueden inscribirse directamente en las instalaciones del Club o en el teléfono 625142465.

Durante toda la jornada, de 10:00 a 19:00 horas, los asistentes podrán visitar la exhibición de material de buceo, donde se mostrará el equipo y la tecnología utilizados en el mundo submarino de la mano de Buceo Estepona, ubicado en la parte baja del Club Náutico.

A mediodía, de 14:00 a 16:00 horas, el Restaurante del Club Náutico ofrecerá una degustación de paella marinera a cinco euros cuya recaudación irá destinada a una entidad benéfica local.

La programación continuará por la tarde con la proyección del documental 'Málaga Sumergida', a las 17:30 horas en el edificio del Club Náutico. Este trabajo audiovisual invita a descubrir la biodiversidad y las maravillas ocultas bajo las aguas de la provincia.

El broche final lo pondrá el concierto de fin de fiesta, de 19:00 a 21:00 horas, que se celebrará en la zona exterior del Puerto Deportivo de Estepona y llenará el recinto de música y buen ambiente para despedir la jornada.

Sorteos

La fiesta está organizada por Marinas del Mediterráneo y el Real Club Náutico de Estepona y patrocinado por la Diputación de Málaga a través del proyecto Senda Azul.

Además de estas actividades, Senda Azul realizará sorteos a través de sus redes sociales con experiencias únicas vinculadas al mar. Entre ellas se incluye el taller Marinero en Tierra y una excursión marítima de la mano de Turismo Marinero Costa del Sol; un paseo en catamarán con Catamaranes Estepona y un bautismo de buceo con los instructores de Buceo Estepona.

"Queremos que el puerto sea un lugar vivo y abierto, un espacio donde vecinos y visitantes puedan disfrutar del mar de una forma diferente, aprendiendo de él y valorando su importancia para nuestra cultura y nuestro entorno", indica Manuel Raigón, director gerente de Marinas del Mediterráneo.