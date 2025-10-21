La mansión de lujo en Marbella con una piscina firmada por Picasso: se alquila a más de 15.000 euros por día

Las claves nuevo Generado con IA La villa El Martinete en Marbella, construida a finales de los años 50 por Antonio "El Bailarín", cuenta con una piscina decorada con un dibujo original de Pablo Picasso. La mansión, ubicada en primera línea de playa en Nueva Andalucía, está valorada en unos 30 millones de euros y es considerada una de las más exclusivas del sur de Europa. El alquiler de la villa varía entre 30.000 y 85.000 euros por semana, alcanzando más de 15.000 euros por día en temporada alta, con capacidad para hasta veinte huéspedes.

La Costa del Sol es una de las cunas del lujo en España. Marbella esconde auténticas mansiones y villas valoradas en millones de euros, algunas de ellas con verdaderas obras de arte. Una de las más peculiares está en una piscina, y está firmada por uno de los pintores más universales.

Con más de 4.000 metros cuadrados construidos en primera línea de playa, en Nueva Andalucía, El Martinete está considerada como una de las mansiones más exclusivas del sur de Europa. Según estimaciones del mercado inmobiliario de lujo, su valor ronda los 30 millones de euros.

La mansión en cuestión fue construida a finales de los años 50 por el legendario bailaor y coreógrafo Antonio Ruiz Soler, más conocido como Antonio "El Bailarín". Pero lo que la convierte en un verdadero icono cultural es su conexión íntima con el pintor malagueño más universal.

La piscina de la villa tiene un fondo muy especial: está decorada con un dibujo original de Pablo Picasso.

La historia comienza en 1961, cuando Antonio fue invitado a bailar durante la celebración del 80.º cumpleaños de Pablo Picasso. En un momento de creación, Picasso cogió un papel y escribió: "Para Antonio. 29/10/61", acompañado de un bailarín trazado con líneas simples y danzando sobre una suerte de oleaje.

Lo que podría haber quedado como una anécdota entre dos artistas se convirtió en algo mucho más grande. Años después, Antonio decidió plasmar aquel dibujo en el fondo de la piscina de su residencia de Marbella.

La exclusiva piscina de Marbella que fue firmada por Picasso. Villa El Martinete

El diseño fue serigrafiado sobre azulejos especialmente fabricados para preservar la fidelidad del trazo original de Picasso. A día de hoy, es la única piscina del mundo con una obra de Picasso firmada en su interior.

La villa, que lleva el nombre de una de las coreografías más conocidas de Antonio, El Martinete, fue concebida como un espacio para la creación, la celebración y el encuentro entre artistas, políticos y estrellas del cine.

El precio del alquiler de la villa El Martinete en Marbella varía según la temporada y los servicios incluidos, pero normalmente oscila entre 30.000 y 85.000 euros por semana. En temporada alta, como verano, las tarifas alcanzan los valores máximos, a más de 15.000 euros por día.

La estancia mínima suele ser de 3 noches, excepto en julio, agosto y septiembre, cuando el mínimo es más largo (de 7 a 10 noches).

El precio incluye el acceso a todas las instalaciones de lujo de la villa, con capacidad para hasta veinte huéspedes.