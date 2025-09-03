El mercadillo medieval más mágico llega a este pueblo de Málaga: espectáculos aéreos y talleres para todas las edades

Los mercadillos medievales se han convertido en una de las citas ineludibles de cualquier pueblo. Este fin de semana, una localidad de Málaga se teletransporta a la época andalusí con un festival que durará tres días y contará con todo tipo de actividades.

Carratraca vuelve a reencontrarse con su pasado andalusí del 5 al 7 de septiembre, todo ello en un ambiente mágico, especialmente por las noches, con las calles del pueblo iluminadas por 15.000 velas y antorchas.

Durante esos tres días, la localidad celebrará el festival Embrujo Andalusí con una gran variedad de actividades culturales, zoco árabe, pasacalles de danza andalusí, exposiciones, puestos gastronómicos y de artesanía, y música.

La apertura del festival será el viernes 5 a las 18.30 horas, con la apertura del zoco, verdadero punto de encuentro de la vida económica y cultural de la época.

Habrá actividades como exposiciones, teatro, danza, pasacalles y medio centenar de puestos de artesanía, gastronómicos y tabernas.

Destacan sus talleres para todas las edades: cerámica, talla en madera, helados artesanales y el tradicional 'Dibujando con velas' en Calle Baños.

Asimismo, no faltarán la danza y los espectáculos aéreos, además de degustaciones de té, dulces y gastronomía típica.

En el Embrujo Andalusí de Carratraca también volverán las exhibiciones de cetrería, cuentacuentos y rincones infantiles.

Música

La música es otra de las protagonistas en este festival, con actuaciones en la plaza de toros del municipio, construida en la falda de la sierra y excavada en la roca asemejando un anfiteatro romano, declarada Bien de Interés Cultural y reconvertida en auditorio gracias a la buena acústica que tiene por su ubicación.

El viernes 5 de septiembre, a las diez y media de la noche, actuará Ziryab, tributo a Triana, con entrada gratuita, y el sábado 6 se contará con la actuación, a las diez de la noche, del pianista gitano Dorantes como concierto especial por los 25 años de ‘Orobroy’ (venta de entradas en taquilla y en Giglon.com a 15 euros).

Este festival está declarado como Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, y este año contará como pregonero con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

El cartel del festival es obra de Carmen Bermúdez y busca recordar el legado cultural andalusí de este pueblo malagueño.