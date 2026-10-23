Txus Vidorreta en la sala de prensa del Martín Carpena durante la previa del Breogán vs. Unicaja UnicajaB.Fotopress / Mariano Pozo

Txus Vidorreta pasa facturas a las críticas al Unicaja: "Desde que he llegado a Málaga no sé nada de baloncesto"

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LO ESENCIAL Las claves Txus Vidorreta defiende la trayectoria y el rendimiento del Unicaja en este inicio de temporada frente a las críticas de la prensa málaga. El técnico vasco destaca la racha de cuatro victorias consecutivas y ensalza el nivel del equipo y la rotación de balón reconocida en Europa. Reivindica su dilatada experiencia profesional en la Liga Endesa y el trabajo del director deportivo Juanma Rodríguez. Valora positivamente la capacidad de competir del grupo aun con bajas significativas como la del capitán Alberto Díaz.

Txus Vidorreta se sentó en la sala de prensa del Martín Carpena este viernes con ganas de pasar facturas. El técnico vasco reivindicó con vehemencia el trabajo de su equipo en este arranque de temporada después de las dos primeras derrotas consecutivas. Expuso los números de su equipo para defenderlo de las críticas al juego que está recibiendo.

Vidorreta lee la prensa y ve y escucha a los medios, porque en la previa del partido contra Breogán de este domingo en Lugo, salió a contrarrestar todos los debes que está mostrando el equipo a juicio de los análisis que se hacen en los medios de comunicación.

Empezó ironizando sobre el partido de Manresa, diciendo que el equipo catalán había hecho "el ridículo", porque "nosotros jugamos muy mal y ganamos, pues entiendo que Manresa hizo el ridículo". "Metió 108 puntos al Roma" tres días después.

"A ver si somos capaces de jugar buen baloncesto como venimos haciéndolo y tratar de conseguir como conseguimos en Manresa, una de las victorias por más diferencia que hemos conseguido en Manresa en los últimos años", recordó Vidorreta sobre un partido en el que las crónicas hablaban de una victoria con poco brillo en el Nou Congost. También la de este periódico.

"Siento que hay mensajes que no calan en vosotros, que sois los que tenéis que transmitirlos", se quejó el entrenador cajista. "Vosotros sois los que habéis valorado esa victoria -la de Manresa- que yo valoro de otra, porque sé lo difícil que es ganar y competir en Manresa". "También le faltaban tres jugadores tres días después y metieron 108 puntos, cómo no voy a estar reinvindicativo".

"Estoy muy satisfecho de la respuesta que está teniendo el equipo", dijo haciendo referencia a las victorias también en BCL. "Estamos siendo un buen Unicaja".

"Tenemos que seguir compartiendo el balón como lo hicimos en Pardubice, que fue un espectáculo", fue otro dardo que lanzó Vidorreta. "Nos pasamos la bola de una manera extraordinaria. Tan bien lo hicimos que ha llamado la atención que un equipo en fase de construcción. En Europa ya se empieza a hablar que tiene los mecanismos que tenía un equipo que compartía muy bien la pelota, que era el último que yo entrené".

"Tengo la sensación de que estamos con el Unicaja de hace dos años, pero yo entreno al Unicaja que el año pasado perdió en Granada contra un equipo que ha descendido", continuó el preparador del equipo de Los Guindos.

"Parece que yo haya sido tres veces semifinalista en los últimos seis años de la competición no sirve de nada, porque desde que he llegado a Málaga no sé nada de baloncesto. He jugado todas las finals four de la BCL, muchas semifinales de Copa, las dos últimas semifinales de la Liga Endesa. Y cualquier mensaje que lanzo no sirve de nada. Pues voy a dar datos, y los datos del equipo son buenos. Y los míos a lo largo de mi carrera también, porque si no de qué iba a hacer 746 partidos en liga este fin de semana".

"Cualquier mensaje que lanzamos Juanma o yo no sirve de nada. A Juanma, que es el director deportivo más laureado de la historia del club no le compráis ni una. Y a mi, como soy un recién llegado, es normal que no me las compréis".

"Hemos estado a punto de ganar en Madrid, ahora cuatro victorias consecutivas, y jugamos de puta pena para todos. Estupendo", elevó el tono de la queja.

"Y por cierto, llamó la atención poderosamente lo bien que jugamos al baloncesto en Pardubice a nivel europeo", apostilló. "El equipo generó ventajas constantemente, y defendió de manera extraordinaria".

No se quedó ahí Vidorreta. "Mientras en Europa se habla de la rotación de balón del Unicaja, aquí se habla de la rotación de los jugadores. Pues qué le voy a hacer, es la vida". "Sois vosotros los que tenéis que hablar también de lo bien de la rotación de balón, la 'ball rotation' está llamando la atención. La ball rotation del Unicaja, y acabo de llegar. ¡Eso es noticia! Eso es positivo, es lo que hay que ser, y más cuando estamos con cuatro victorias consecutivas".

Vidorreta defendió que en pleno proceso de reconstrucción el equipo ya compite, tiene señas de identidad, tiene bien trabajado el rebote. "En cuanto mejoremos el acierto, estoy convencido de que el equipo va a ir para arriba".

Se paró también en la baja de Alberto Díaz, "buque insignia de este club". "Es un hombre que ha marcado siempre el carácter". Y a pesar de su baja, "ya estamos marcando carácter con esa ausencia".

También se le preguntó por Lukosius, ausente en la BCL. "Digo lo mismo, deberían ser más noticia los que juegan bien que los que no juegan, pero ante eso no puedo hacer nada y como soy un tío educado, respondo a las preguntas", zanjó después de explicar que el alero tiene que mejorar y que además aquí en Málaga no es cupo como lo era en Rytas.

En la cita del domingo contra el Breogán, se le mirará con lupa.