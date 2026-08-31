Amargo regreso de Nzosa al Unicaja Baloncesto: se rompe el quinto metatarsiano y será baja tres meses

Las claves

Las claves Generado con IA Yannick Nzosa sufre una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y estará de baja alrededor de 3 meses. El jugador congoleño deberá pasar por quirófano en los próximos días tras lesionarse en su primer partido de pretemporada con Unicaja. Nzosa volvió a Málaga este verano tras varias cesiones, con la esperanza de reforzar el juego interior del club. El Unicaja Baloncesto debutó con victoria en la era Txus Vidorreta, pero la lesión de Nzosa fue la nota negativa del estreno.

Difícil arranque de temporada para Yannick Nzosa en el Unicaja Baloncesto de Málaga. El cajista sufre una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo que lo mantendrá apartado de las canchas en torno a 3 meses, según ha confirmado este lunes el club verdimorado.

El Hospital Quirónsalud Málaga ha trasladado al equipo el diagnóstico y ha avanzado que el jugador tendrá que pasar por quirófano en los próximos días.

El comienzo del nuevo curso no ha podido ser más adverso para el pívot congoleño, que regresaba esta temporada al Martín Carpena tras varios cursos cedido, con la ilusión de reencontrarse con su afición. Una lesión lo ha frenado en su primer partido de vuelta a casa.

El contratiempo ha sido la única nota negativa de un estreno por lo demás inmejorable para el conjunto cajista. El Unicaja arrancó la era Txus Vidorreta este domingo en Melilla con una goleada al Melilla Baloncesto (67-105) en el III Memorial Javier Imbroda, su primer partido de pretemporada.

Nzosa disputó el salto inicial y 3.21 minutos de encuentro antes de sufrir un traumatismo en el pie izquierdo que le obligó a abandonar la cancha. No volvió a saltar a la pista tras el descanso.

A su llegada a Málaga este lunes por la mañana, el jugador se sometió a varias pruebas en el Hospital Quirónsalud Málaga. Los resultados confirmaron la rotura del quinto metatarsiano, que requiere intervención quirúrgica esta misma semana.

El tiempo de baja dependerá de la evolución de la lesión y se estima en torno a los 3 meses.

Nzosa (22 años, 2,08 metros) había vuelto al club este verano para reforzar el juego interior malagueño. Formado en la cantera cajista, con la que debutó en Liga Endesa en octubre de 2020 siendo menor de edad, el internacional congoleño encadenó después cesiones en el Betis, el Movistar Estudiantes, el Fuenlabrada y el San Pablo Burgos antes de regresar como cupo de formación.

El Unicaja ha querido arropar a su jugador con un mensaje que cierra su comunicado, "¡Mucho ánimo, Yannick!".