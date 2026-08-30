El Unicaja arranca la era Vidorreta con una contundente victoria en Melilla

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja debuta en la era Vidorreta con una contundente victoria ante Melilla Baloncesto (67-105) en el III Memorial Javier Imbroda. Simonas Lukosius fue el máximo anotador con 21 puntos, seguido de Ignas Brazdeikis (20) y Kendrick Perry (19), en un partido donde se repartieron minutos entre los jugadores. El equipo jugó sin sus cuatro internacionales, ausentes por la Ventana FIBA, y la nota negativa fue la lesión en el pie de Yannick Nzosa. Vidorreta aprovechó el encuentro para dar minutos a jóvenes de la cantera como Miguel Martínez, Nikola Tomic y Daniel Giddens.

El Unicaja ha comenzado de forma contundente la era Txus Vidorreta. El conjunto malagueño se impuso este domingo con autoridad al Melilla Baloncesto (67-105) en el III Memorial Javier Imbroda, su primer partido de pretemporada, un encuentro que apenas tuvo historia y que sirvió al nuevo técnico cajista para comenzar a poner en práctica sus primeras ideas al frente del equipo.

El equipo malagueño llegó a disfrutar de una ventaja máxima de 44 puntos y mantuvo el control del encuentro durante prácticamente los 40 minutos.

Uno de los protagonistas fue Simonas Lukosius, máximo anotador del partido con 21 puntos. El jugador lituano fue una de las principales amenazas ofensivas del conjunto cajista y lideró la producción anotadora en un encuentro en el que Vidorreta repartió minutos entre sus jugadores.

También tuvieron un papel destacado Ignas Brazdeikis, autor de 20 puntos, y Kendrick Perry, que terminó con 19.

Sin los cuatro internacionales

El primer partido de la pretemporada estuvo condicionado por las ausencias de los cuatro jugadores que se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones en la Ventana FIBA.

Alberto Díaz y Willy Hernangómez, con España, y Amine Noua y Melwin Pantzar, con Francia y Suecia respectivamente, no pudieron participar en el estreno del proyecto de Vidorreta.

Nzosa, la nota negativa

La única noticia negativa para el Unicaja fue la lesión de Yannick Nzosa. El pívot sufrió un golpe en el pie durante la primera parte y no volvió a saltar a la pista tras el descanso.

Habrá que esperar a su evolución para conocer el alcance de las molestias y determinar si el jugador puede reincorporarse con normalidad al trabajo en los próximos días.

Minutos para la cantera

El encuentro también permitió a Vidorreta dar protagonismo a los jóvenes de la cantera. Miguel Martínez, Nikola Tomic y Daniel Giddens disfrutaron de minutos en el primer encuentro del nuevo Unicaja.

El 67-105 final deja buenas sensaciones en el primer examen de la era Vidorreta.