Oficial: Willy Hernangómez, nuevo jugador del Unicaja

Las claves

Las claves Generado con IA Willy Hernangómez es oficialmente nuevo jugador del Unicaja, firmando por una temporada tras dejar el Barça. El pívot madrileño refuerza el juego interior del club malagueño, aportando experiencia en la NBA y en la Liga ACB. Hernangómez, de 32 años y 2,10 metros, es uno de los interiores españoles más destacados de la última década y referente de la Selección Española. Con este fichaje, Unicaja suma su quinta incorporación de la temporada y eleva el nivel de su plantilla para el proyecto de Txus Vidorreta.

Nueva apuesta arriesgada del Unicaja en el mercado de fichajes. Willy Hernangómez es oficialmente jugador cajista. El pívot madrileño llega para reforzar un juego interior actualmente cogido con alfileres y que fue uno de los talones de Aquiles la temporada pasada.

Hernangómez firma por una temporada y renuncia a sus estatus de Euroliga para ponerse a las órdenes de Txus Vidorreta en el nuevo proyecto del Unicaja.

Se trata, sin duda, de un golpe mediático. Pero el último recuerdo, con el fichaje de Chris Duarte, no es bueno en Los Guindos. Aunque salvando las distancias, Hernangómez conoce perfectamente la Liga ACB y tiene en Málaga un oportunidad de oro de encontrar la continuidad en el juego que no ha tenido en el Palau.

De esta forma, el Unicaja eleva sobre el papel el nivel de su plantilla. Ahora Txus Vidorreta tendrá que encargarse de sacarle el máximo rendimiento a un jugador con una trayectoria en la NBA a sus espaldas.

Se trata del quinto fichaje del Unicaja esta temporada tras las llegadas de Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis y la permanencia en el equipo de Yannick Nzosa.

Comunicado oficial del Unicaja:

Galones para la zona del Unicaja. El club ha alcanzado un acuerdo para incorporar al pívot internacional español Guillermo ‘Willy’ Hernangómez (32 años, 2,10 metros) para la próxima temporada. El jugador madrileño, que llega procedente del Barça, aterriza en Málaga convertido en uno de los interiores nacionales más destacados de la última década. Su experiencia al máximo nivel, su talento y su liderazgo con la Selección Española le convierten en un refuerzo destacado para el equipo.

Willy Hernangómez sobresale por ser un pívot con una gran capacidad para jugar cerca del aro, notable juego de pies y reseñable habilidad para finalizar con ambas manos. A ello une un gran instinto reboteador, capacidad para generar ventajas en el poste bajo y una buena visión de juego para asistir desde la pintura. Su presencia física y conocimiento del juego le permiten ser una referencia ofensiva y aportar solidez bajo el aro.

Destacada trayectoria

Formado en la cantera del Real Madrid, debutó con el filial blanco antes de continuar su progresión en el Baloncesto Sevilla durante las temporadas 2013-14 y 2014-15, donde se consolidó como una de las grandes promesas del baloncesto nacional. Su excelente rendimiento propició su regreso al Real Madrid en la campaña 2015-16, temporada en la que conquistó la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Copa FIBA Intercontinental.

En 2016 dio el salto a la NBA tras haber sido elegido previamente en segunda ronda del Draft 2015 por Philadelphia 76ers, aunque sus derechos fueron traspasados a los New York Knicks. Durante ocho temporadas compitió en la mejor liga del mundo defendiendo las camisetas de New York Knicks (2016-febrero 2018), Charlotte Hornets (febrero 2018-noviembre 2020) y New Orleans Pelicans (noviembre 2020-2023), acumulando 344 partidos en la competición y dejando muestras de su calidad como uno de los interiores europeos más resolutivos al promediar 7,3 puntos y 5,8 rebotes. Su brillante temporada de debut le valió un puesto en el Mejor Quinteto de Rookies de la NBA (NBA All-Rookie First Team) en 2017.

En el verano de 2023 regresó al baloncesto europeo para incorporarse al Barça, donde volvió a competir en la Liga Endesa y la Euroliga, aportando experiencia y presencia interior en la máxima competición continental. En la pasada temporada firmó 7,7 puntos (65,2% en tiros de 2), 3,9 rebotes en apenas 14 minutos de juego en Liga Endesa, mientras que en la Euroliga promedió 5,6 puntos y 3,8 rebotes en 13 minutos.

Referente con España

Su palmarés con la Selección Española lo sitúa entre los grandes referentes del baloncesto nacional de los últimos años. Ha conquistado la Copa del Mundo de 2019, los EuroBasket de 2015 y 2022, logrando además el premio al MVP del EuroBasket 2022 (promediando 17,2 puntos, 6,9 rebotes y una asistencia), así como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el bronce en el EuroBasket 2017. Su peso dentro del combinado nacional ha sido determinante durante la última década, convirtiéndose en uno de los pilares de la generación que ha mantenido a España entre las grandes potencias del baloncesto internacional.

Otro aspecto a tener en cuenta es que Willy Hernangómez conoce al entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, con quien coincidió en la Selección Española durante las concentraciones de 2015 y 2016 cuando formaba parte del cuerpo técnico dirigido por Sergio Scariolo. Asimismo, también ha compartido vestuario en numerosas convocatorias con el capitán del equipo, Alberto Díaz.

Con la llegada de Willy Hernangómez, el Unicaja incorpora a un jugador de talla internacional y contrastada experiencia que reforzará el juego interior del equipo la próxima temporada.