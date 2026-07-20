Oficial: Balcerowski deja de ser jugador del Unicaja

Olek Balcerowski durante el Unicaja vs. CB Breogán de la Liga Endesa acb Photo / Mariano Pozo

Las claves

Las claves Generado con IA Olek Balcerowski y Unicaja Baloncesto han acordado la desvinculación del pívot polaco tras dos temporadas en el club. Se espera que Balcerowski fiche por el FC Barcelona, dentro del proceso de reconstrucción del equipo blaugrana. Durante su etapa en Málaga, Balcerowski ganó la Copa del Rey, la BCL, la Supercopa Endesa y dos Copas FIBA Intercontinental. En 105 partidos con Unicaja, promedió 7,2 puntos, 2,4 rebotes y 8,1 de valoración por encuentro.

Unicaja Baloncesto y Olek Balcerowski han alcanzado un acuerdo para la desvinculación del pívot polaco. Era un secreto a voces en las últimas horas y el club de Los Guindos lo ha hecho oficial.

Todo apunta que Balcerowski pone rumbo al FC Barcelona en el proyecto de reconstrucción del conjunto blaugrana.

El polaco no terminó de ser el jugador que apuntaba su potencial con la camiseta cajista, porque no mostró continuidad en el juego durante sus dos temporadas.

Llegó procedente del Panathinaikos griego, donde no tuvo mucho protagonismo, y su paso por Málaga estaba pensado para relanzar su carrera, pero nunca fue el jugador dominador de la pintura que se podía esperar.

De esta manera, el jugador finaliza su etapa en el Unicaja, al que llegó en agosto de 2024. En este tiempo ganó con el equipo malagueño una Copa del Rey, una BCL, una Supercopa Endesa y dos Copas FIBA Intercontinental.

Balcerowski llegó a Málaga en el verano de 2024 procedente del Panathinaikos. En estas dos temporadas con la camiseta del Unicaja el polaco ha disputado un 105 partidos con unas medias de 7,2 puntos, 2,4 rebotes y 8,1 de valoración.

En su período en Málaga Balcerowski ha conquistado una Copa del Rey, una Basketball Champions League, una Supercopa Endesa y dos Copas FIBA Intercontinental.